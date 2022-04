Wolves vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Se abren las emociones de la jornada 31 de la Premier League 2021-2022 este sábado 2 de abril con un gran partido donde los Wolves buscarán aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Aston Villa que intentará salir con vida del Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Aston Villa

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC en Estados Unidos.

Wolves vs Aston Villa en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una buena temporada que los mantiene con vida en la pelea por competencias europeas, pero saben que no pueden aflojar y menos jugando en casa. Después de 30 jornadas suman 14 victorias, 4 empates y han sido derrotados en 12 choques.

Los Lobos vienen de un durísimo golpe en su partido pasado, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Leeds United en un duelo que ganaban 2-0 al descanso con goles de Jonathan Otto y Trincao, sin embargo en el segundo lapso Raúl Jiménez se fue expulsado y eso le costó la remontada a su equipo.

Por su parte, el Aston Villa también ha cumplido con un buen torneo peleando en media tabla, aunque sin mucho que pelear. Ellos suman 11 victorias, 3 empates y 15 duelos perdidos.

Los Villanos también llegan de una dura derrota en la jornada pasada, previo a la Fecha FIFA, cuando recibieron al Arsenal siendo superados 0-1.

Tanto los Wolves como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de llevarse el triunfo ahora que nos acercamos a la recta final de la temporada; en la tabla general encontramos a los Lobos en la octava posición con 46 puntos, mientras los Villanos son novenos con 36 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Aston Villa.

