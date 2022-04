UFC 273 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Volkanovski vs The Korean Zombie en Directo?

UFC

UFC 273 es una de esas mega carteleras. Del tipo con dos grandes peleas por el título, una cartelera llena de contendientes prometedores. No tiene un Conor McGregor o un Nate Diaz como cabeza de cartel, pero si eres fanático de MMA o UFC, no puedes perdértelo.

En la parte superior de la cartelera está Alexander Volkanovski, el actual campeón de peso pluma, enfrentándose al legendario Chan Sung Jung, más conocido como The Korean Zombie. Es una especie de pelota blanda para Volkanovski, quien debería ganar, pero esto es MMA y todo es posible.

En el co-estelar está la tan esperada revancha entre Aljamain Sterling y Petr Yan. Su última pelea terminó en controversia después de que Yan fuera descalificado por aterrizar un gran rodillazo ilegal. La mayoría tenía a Yan ganando la pelea hasta ese momento, por lo que, lamentablemente, Sterling ha recibido mucho odio en línea por ganar esa pelea. Este tiene mucho picante. No puedo esperar.

Pero UFC 273 es calidad de arriba a abajo. La estrella en ascenso Khamzat Chimaev enfrenta su prueba más dura hasta el momento en el perenne contendiente Gilbert Burns. Ian Garry, actualmente el prospecto irlandés más brillante desde Conor McGregor, está en las preliminares. Y también podemos ver competir al experto en jiu jitsu Mackenzie Dern.

Aquí está todo lo que necesitas saber.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 273?

Fecha: sábado 9 de abril

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en Sudamérica.

Cartelera UFC 273

Cartelera Estelar PPV

Alexander Volkanovski vs Chan Sung Jung

Aljamain Sterling vs Petr Yan

Gilbert Burns vs Khamzat Chimaev

Mackenzie Dern vs Tecia Torres

Preliminares

Ian Garry vs Darian Weeks

Jairzinho Rozenstruik vs Marcin Tybura

Aspen Ladd vs Raquel Pennington

Mickey Gall vs Mike Malott

Primeras Preliminares

Vinc Pichel vs Mark Madsen

Aleksei Oleinik vs Jared Vanderaa

Anthony Hernández vs Josh Fremd

Piera Rodríguez vs Kay Hansen

Julio Arce vs Daniel Santos

Cómo ver UFC 273: Volkanovski vs The Korean Zombie

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 273 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 273 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 273 es de 74,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 99,99 dólares por UFC 273 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 273 en VIVO

Así que estamos listos para disfrutar de esta excelente velada con peleas muy interesantes que marcarán la pauta de lo que vendrá para la UFC en la segunda mitad del año. Aquí los esperamos con toda la información, los ganadores, las mejores peleas y todo lo que haya acontecido desde el Jacksonville Veterans Memorial Arena.

