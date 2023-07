UFC 290: Alexander Volkanovski vs Pantera Rodríguez EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Alexander Volkanovski y Yair Rodríguez se enfrentarán en el evento principal del UFC 290 este sábado 8 de julio. Las dos estrellas competirán por el cinturón de peso pluma del UFC, que actualmente ostenta Volkanovski. El Pantera obtuvo recientemente el título interino al derrotar a Josh Emmett, pero ahora busca convertirse en el líder indiscutible de la división y el primer campeón en vencer a Volkanovski en varios años. Sin embargo, según todas las casas de apuestas, el australiano es el favorito claro en este combate.

Alexander Volkanovski vs Pantera Rodríguez en VIVO

No hay muchas peleas que sean tan emocionantes como Alexander Volkanovski vs. Yair Rodríguez.

El veterano campeón de peso pluma, Volkanovski, comenzó este año como el rey libra por libra de las MMA. Ese estatus le permitió subir de categoría para desafiar al campeón de peso ligero, Islam Makhachev, por un segundo título en UFC 284 en febrero, pero perdió por una decisión cerrada ante el gigante ruso después de cinco rounds competitivos.

En la misma noche, Rodríguez se convirtió en el campeón interino de peso pluma al someter a Josh Emmett, una hazaña que resulta aún más impresionante considerando que el mexicano es uno de los noqueadores más destacados de la UFC.

Realmente no era necesario que el UFC creara un título interino en la categoría de peso pluma. Antes de su pelea con Makhachev, Volkanovski dejó claro que regresaría pronto a la división de peso pluma, sin importar si ganaba o perdía. Sin embargo, el título interino garantizó a Rodríguez la oportunidad de competir por el cinturón indiscutible y aumentó la importancia de su enfrentamiento con el australiano.

Sobre el papel, este combate es extremadamente emocionante.

Volkanovski es uno de los peleadores más completos en las MMA hoy en día, efectivo tanto de pie como en el suelo, y es sólido en defensa en todas las áreas. Sin embargo, contra Rodríguez, quien ha demostrado que puede finalizar peleas rápidamente desde cualquier posición, Volkanovski deberá ser perfecto durante toda la pelea y evitar volverse complaciente ni por un instante.

DraftKings tiene a Volkanovski como un favorito considerable, con una cuota de -410 sobre el Pantera (+330), pero el campeón indiscutible claramente no está tomando a su próximo desafío a la ligera.

«Podría ser uno de los peleadores más peligrosos con los que me he enfrentado», dijo Volkanovski recientemente a The Mac Life. «Cuando hablamos de imprevisibilidad, poder de nocaut y diversas herramientas, debemos tomarlo muy en serio.

«Creo que soy el mejor peleador del mundo, ¿tengo confianza? Sí, pero sé que no debo subestimar a este tipo. Ha estado dominando y se ha visto bien en sus últimas peleas».

Predicción Volkanovski vs Pantera

Volkanovski es un peleador más completo, capaz de luchar en todas las condiciones y bajo todas las circunstancias tácticas. Rodríguez prefiere mantenerse de pie y controlar la distancia con golpes poderosos en las piernas, pero eso no será suficiente contra el campeón. ¿Por qué? Creemos que el australiano es significativamente más rápido y tiene mucha más resistencia que su oponente. Sí, Rodríguez es emocionante de ver, pero el campeón tiene más habilidades y está mejor preparado tácticamente. Además, las habilidades defensivas del Pantera están muy por debajo de las de Volkanovski, lo que es otra razón por la que creemos que el campeón retendrá su título y se mantendrá en la cima.

Pronóstico: Victoria de Volkanovski

Last modified: julio 8, 2023

Etiquetas: Alexander Volkanovski