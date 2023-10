UFC 294: Islam Makhachev vs Alexander Volkanovski EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Finalmente ha llegado el momento de ver nuestra pelea estelar de UFC 294 desde el Etihad Arena en Abu Dhabi. El campeonato de peso ligero (155 libras) estará en juego mientras vemos una revancha de una de las mejores peleas por el título de los últimos tiempos. El campeón de peso ligero, Islam Makhachev, defenderá su título contra el campeón de peso pluma, Alexander Volkanovski.

Islam Makhachev (24-1) tiene un récord de 13-1 en su carrera en UFC desde 2015, camino a convertirse en el Campeón Mundial de Peso Ligero. Consolidó su posición después de defender el título contra Volkanovski durante su primer encuentro. Estaba previsto que Makhachev peleara contra Charles Oliveira, pero una cancelación de último minuto obligó a realizar la revancha. Ahora, Makhachev tiene la oportunidad de poner fin a esta rivalidad con una victoria aquí. Mide 5’10» con un alcance de 70,5 pulgadas.

Alexander Volkanovski (26-2) llega a esta pelea con un récord de 13-1 en UFC. Ha mantenido la correa de peso pluma durante casi cuatro años y recientemente la recuperó sobre Yair Rodríguez en una actuación dominante. Ahora, Volkanovski tendrá la prueba definitiva al intentar convertirse en doble campeón con solo dos semanas de anticipación. Aún así, si alguien está listo para una pelea por el título en un abrir y cerrar de ojos, ese es Alexander Volkanovski. Mide 5’6 ″ con un alcance de 71,5 pulgadas.

Islam Makhachev tendrá que ajustar su plan de juego antes de esta revancha con el que sin duda fue su oponente más duro hasta la fecha. Makhachev tenía confianza al saber cómo se desarrolló el primer encuentro con Charles Oliveira, por lo que parecía ser otra defensa rutinaria del título para el nuevo campeón. Ahora, sin embargo, tendrá que revisitar su primer encuentro con Volkanovski y mejorar los puntos con los que tuvo problemas en la primera pelea. Makhachev pudo lucir sorprendentemente efectivo de pie durante su primera pelea cuando Volkanovski logró anular algunos de los ataques de lucha libre. Si Makhachev puede llegar a esta pelea con un conjunto de habilidades de boxeo aún más refinadas, seguiremos sorprendidos por su evolución como delantero.

La lucha, sin embargo, no fue tan fácil para Islam en el primer combate y Volkanovski pudo salir de numerosas malas posiciones en el suelo. Fue la primera vez que un oponente le dio a Makhachev un empujón en el suelo, por lo que buscará demostrar una vez más su dominio en la lucha libre. Islam Makhachev tiene la confianza de un campo de entrenamiento completo y busca alcanzar su punto máximo en el momento perfecto antes de esta pelea. Si puede mostrar algo de crecimiento desde su última pelea y confiar en su preparación, debería poder hacer el trabajo una vez más.

Si Alexander Volkanovski es capaz de entrar en esta pelea con dos semanas de anticipación y quitarle el cinturón a Islam Makhachev, será recordado como uno de los mayores logros en MMA y podría consolidar a Volkanovski como el GOAT de MMA. Durante su primer encuentro, fue extremadamente impresionante ver cómo Volkanovski pudo frenar los derribos de Makhachev y encontrar la manera de salir de los problemas de la lucha libre. Seguramente le sorprendió la habilidad de Makhachev con los pies, pero estaba claro que Volkanovski tenía confianza para enfrentarse a Makhachev. En el quinto asalto, Volkanovski pudo encontrar el mentón y estaba en camino de posiblemente terminar la pelea justo antes de la campana final. En esta contienda, Alexander Volkanovski debería sentirse confiado al saber que tomó lo mejor de Makhachev y se lo devolvió durante la primera pelea.

Obviamente, intervenir con poca antelación será una gran desventaja para Volk en este caso. Está en forma todo el año y no se levantará directamente del sofá antes de esta pelea, pero siempre existe el deseo de tener un campamento completo debajo de ti antes de dirigirte a una pelea por el título masiva. Con la forma en que estos dos impulsaron un ritmo frenético en su primer encuentro, se espera que Volkanovski sea un poco más paciente esta vez. Es famoso por matar oponentes con su cardio y su rendimiento, pero es posible que quiera salvarse en el primer asalto o segundo de esta pelea. Más adelante veremos que Volkanovski adoptará un ritmo sorprendente y una vez más intentará que esta sea una noche larga para Makhachev en todas las áreas de la pelea.

Esta será una revancha increíble entre dos de los mejores peleadores del deporte, pero sería mucho mejor si pudiéramos ver a estos dos muchachos tener un campamento completo. Aun así, no hay excusas en la lucha y Alexander Volkanovski llega con la esperanza de convertirse en doble campeón. Hizo un trabajo tremendo al contener los derribos durante la primera pelea, pero estaba claro que Volk estaba muy influenciado por su loco cardio. Será interesante ver si impulsa el mismo ritmo en esta, pero se espera que lo acelere por completo en las rondas del campeonato.

Islam Makhachev tendrá su mejor campo de entrenamiento antes de esta pelea por el título y es plenamente consciente de lo que tiene que mejorar para vencer a Volkanovski. No estaba contento con su primera actuación y ciertamente parecía agotado al final. Esperamos que Makhachev sea mucho más agresivo en su lucha y no se sorprenda si encuentra más éxito esta vez. Espero que Islam Makhachev someta y termine esta pelea. Las circunstancias no son las ideales, pero el entrenamiento y la preparación de Makhachev marcarán la diferencia en esta revancha.

Predicción: Islam Makhachev por sumisión

