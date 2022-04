UFC 273: Gilbert Burns vs Khamzat Chimaev EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

UFC 273, que se llevará a cabo este sábado 9 de abril dentro del VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, Florida, contará con dos peleas por el título del campeonato.

En el evento principal de peso pluma de cinco rounds, el campeón reinante Alexander Volkanovski pondrá su cinturón de 145 libras en juego contra el ex retador al título y contendiente de división número 4, Chan Sung Jung. Antes de ese choque de estilos entre continentes, Aljamain Sterling hará su primera defensa del título de peso gallo contra el titular interino, Petr Yan, quien perdió ante “Funk Master” por descalificación hace más de un año.

Gilbert Burns vs Khamzat Chimaev en VIVO

Dos peleas sólidas, dos historias de campeonato.

Pero, toda la charla que se dirige al evento de pago por evento (PPV) es el enfrentamiento de la tarjeta principal que enfrenta al ex retador al título y peso welter número 2, Gilbert Burns, contra el fenómeno de la lucha libre invicto, Khamzat Chimaev. “Borz” no solo puede llegar al Top 10 con una victoria sobre “Durinho”, sino que también puede posicionarse para una oportunidad por el título de las 170 libras, que pronto estará en juego en el enfrentamiento entre Kamaru Usman y Leon Edwards más adelante. este año.

Entonces, ¿qué hace que Chimaev sea tan especial?

“Este tipo no se parece a nada que nadie haya visto”, dijo recientemente el presidente de UFC, Dana White. “Cuando lo piensas, tiene más victorias en UFC de las que ha recibido dentro del octágono. Es una locura. [En UFC 267] filmaron su salida en Instagram Live y rompió el récord. Es el Instagram Live más grande que hemos hecho”.

Chimaev (10-0), de 27 años, ya tiene marca de 4-0 bajo el estandarte de UFC y viene de la destrucción de «Leech» Li Jingliang en octubre pasado en UFC 267 en Abu Dhabi, pero su calendario no ha logrado impresionar a algunos de los nombres más importantes de la división.

“La última vez dije que soy el rey aquí”, dijo Chimaev. “Sabes, estaba gritando por toda la arena. Soy el rey y nadie quiere detenerme. Todo el mundo habla como ‘el tipo no está en el Top 10, no superó eso, no superó esto’, pero a nadie le gusta interponerse en mi camino y detenerme. Estoy aquí. Dana White me prometió después de esa pelea, ‘vas a pelear por el título’. Confío en ese tipo, ya veremos”.

Burns (20-4), mientras tanto, es un producto probado en las 170 libras y ha ganado siete de sus últimos ocho combates, incluida la victoria por decisión unánime en julio pasado sobre Stephen Thompson. Y parece que «Durinho«, un gran perdedor en las apuestas, disfrutaría el papel de sorpresa.

“Estoy en camino de regreso al título”, dijo Burns a los periodistas en la conferencia de prensa de UFC 273. “Le di la oportunidad a este chico. Soy el No. 2 [clasificado en peso welter], él es el No. 11. Le di la oportunidad porque quiero enfrentar a los tipos más duros, los mejores de esta división. Solo será un paso más cerca del título. Somos el verdadero evento principal. Sin faltarle el respeto a los campeones seguro. Lo siento, Volkanovski, pero somos el evento principal de la gente”.

Lo sabremos en menos de 48 horas.

