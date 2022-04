Gennady Golovkin vs Ryota Murata EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

Gennady Golovkin no es ajeno a las grandes peleas, y tratará a los fanáticos con otra este sábado 9 de abril, cuando el campeón de peso mediano de la FIB y la IBO pelee contra el campeón de peso mediano de la AMB, Ryota Murata, en Saitama, Japón.

Será una pelea temprano en la mañana para los fanáticos de América del Norte, y ayudará a que sea un día completo de acción boxística. Ryan García y Emmanuel Tagoe se enfrentarán el sábado por la noche.

Golovkin, comúnmente conocido por su apodo «GGG» o «Triple G», no ha peleado desde que derrotó a Kamil Szeremeta en diciembre de 2020. Sin embargo, el luchador de 40 años está ansioso por volver al ring y demostrar que es digno de un tercer enfrentamiento con el único hombre que lo ha vencido profesionalmente, Canelo Alvarez.

La pelea del sábado solo agregará combustible a la muy esperada revancha, que está programada para septiembre.

«Si es agresivo con Murata y no toma demasiados tiros, tal vez todos digan que está listo para Canelo ahora», dijo el exentrenador de Golovkin, Abel Sánchez. «Pero si lo golpean mucho y llega al round 9 o 10, el hecho de que un tipo pueda cargarlo durante tanto tiempo solo generará dudas en tu mente sobre ese enfrentamiento en septiembre».

Si bien Golovkin puede tener la vista puesta en Álvarez, pasar por alto a Murata sería un error. El peleador de 36 años no ha peleado desde diciembre de 2019, pero tiene un récord de 16-2 con 13 victorias por nocaut. Después de sus dos derrotas, contra Hassan N’Dam N’Jikam y Rob Brant, ha regresado para ganar la revancha.

Va a ser una pelea y aquí está todo lo que necesitas saber para ver la acción.

Hora y Canal Golovkin vs Murata

Fecha: sábado 9 de abril

Hora: 2:10 p.m. PT / 5:10 a. m. ET en Estados Unidos. 4:10 a.m. en México.

Hora del evento principal (estimada): 5:10 a.m. PT / 8:10 a. m. ET en Estados Unidos. 7:10 a.m en México.

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Transmisión en vivo: DAZN.com y la aplicación DAZN

Probabilidades: Golovkin -575 , Murata +400

Gennady Golovkin vs Ryota Murata en VIVO

Si Golovkin trata a Murata como una simple parada en el camino para enfrentarse nuevamente a Álvarez, estará en problemas.

Golovkin cumplió 40 años el viernes y es casi cuatro años mayor que su oponente. Murata también combina bien con el estilo brutal y contundente de su oponente.

El luchador japonés no tiene miedo de atacar y cree que puede superar a la estrella veterana.

«Creo que ya pasó su mejor momento. La forma en que realizo mis puntos fuertes en el ring será importante», dijo Murata.

Los «puntos fuertes» de Murata reflejan los de Golovkin. Ambos son luchadores agresivos con un legítimo poder de nocaut. Cada una de las últimas ocho victorias del competidor más joven ha sido por nocaut o detención. Existe una posibilidad real de que un disparo directo termine esta pelea para cualquiera de los dos.

Murata también contará con el apoyo de la afición local, y Golovkin está convencido de que no dará por sentado a su rival.

«Tengo demasiado respeto por Murata y su obra», dijo el kazajo. «Mi enfoque está en él y en ganar su título. Por eso estoy en Japón».

Si Golovkin puede resistir el ataque temprano de Murata, debería salir victorioso. Es el peleador más experimentado y hábil, y debería poder superar a Murata si la pelea se prolonga.

Si bien puede parecer contradictorio, cuanto más dure esta pelea, mejor será para Golovkin. Simplemente no esperes que pasen los 12 rounds completos.

Predicción: Golovkin gana por nocaut técnico

