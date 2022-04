Eredivisie

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 17 de abril en la gran final de la Copa de Holanda 2021-2022, cuando el PSV busque demostrar que está a la altura de un Ajax que saldrá decidido a imponer su jerarquía en la cancha del De Kuip.

Hora y Canal PSV vs Ajax

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 6:00 pm de Holanda. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN

PSV vs Ajax en VIVO

El cuadro del PSV está viviendo momentos complicados tras quedar eliminado de la Conference League a media semana al caer en casa 1-2 ante el Leicester City, mientras que la Eredivisie marcha en la segunda posición.

Los Granjeros pasaron problemas en las semifinales de la Copa, el pasado 2 de marzo, cuando visitaron al Go Ahead Eagles logrando supearlos 1-2 con goles de Eran Zahavi y Joey Veerman.

Por su parte, el Ajax está dominando en la Eredivisie donde va encaminado a un nuevo título. El pasado sábado vencieron 2-1 al Sparta Rotterdam con goles de Davy Klaassen y Dusan Tadic.

Ajacieden dio un golpe de autoridad en las semifinales de la Copa, el pasado 3 de marzo, cuando, como visitantes, superaron 0-2 al AZ Alkmaar con goles de Steven Berghuis y Davy Klaassen.

Tanto el PSV como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes saldrán a «matar o morir» por el título. En los pronósticos el Ajacieden, de Edson Álvarez, es ligero favorito, pero los Granjeros, de Erick Gutíerrez, tiene todo para competir. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. PSV vs Ajax.

PSV vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de Holanda 2021-2022

Last modified: abril 16, 2022

Etiquetas: Ajax