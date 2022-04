Chelsea vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales FA Cup 2021-2022

Premier League 2021-2022

Se cierra la actividad de las semifinales de la FA Cup 2021-2022 este domingo 17 de abril con un gran partido donde el Chelsea buscará imponer su jerarquía y su condición de local para firmar su pase a la final al recibir a un Crystal Palace que intentará dar la campanada en su visita al Stamford Bridge.

Hora y Canal Chelsea vs Crystal Palace

Sede: Stamford Bridge, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:30 am PT / 11:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Chelsea vs Crystal Palace en VIVO

El cuadro del Chelsea ha tenido una temporada con un sabor amargo ya que en la Premier League marchan en la tercera posición fuera de la pelea por el titulo, mientras que a media semana quedaron eliminados de la Champions League al caer en el global ante el Real Madrid.

Los Blues no tuvieron demasiadas complicaciones en los cuartos de final de la Copa, el pasado 19 de marzo, cuando visitaron al Middlesbrough logrando superarlos 0-2 con goles de Romelu Lukaku y Hakim Ziyech.

Por su parte, el Crystal Palace está teniendo una temporada irregular en la Premier League donde marchan décimos. El pasado domingo visitaron al Leicester City siendo superados 2-1.

Las Águilas dieron un golpe de autoridad en los cuartos de final de la FA Cup, el pasado 20 de marzo, cuando golearon 4-0 al Everton con goles de Marc Guehi, Jean-Philippe Mateta, Wilfried Zaha y Will Hughes.

Tanto el Chelsea como el Crystal Palace saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar el ansiado pase a la Final. Los Blues son amplios favoritos para ganar al estar en casa y tener un plantel mucho más poderoso, pero las Águilas van por la campanada. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Crystal Palace.

