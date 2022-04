Mineros vs Coyotes EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Repechaje Liga de Expansión Clausura 2022

Liga de Expansión Clausura 2022

Se abren las emociones del repechaje de la Liga de Expansión Clausura 2022 este miércoles 20 de abril con un gran partido donde los Mineros buscarán aprovechar su condición de local para recuperar la confianza de cara a los cuartos de final, pero tendrán que recibir a los Coyotes de Tlaxcala que saldrán por la campanada al Carlos Vega Villalba.

Hora y Canal Mineros vs Coyotes

Sede: Estadio Carlos Vega, Zacatecas

Hora: 5:00 pm

Canal: TUDN, ESPN y Fox Sports

Mineros vs Coyotes en VIVO

El cuadro de los MIneros tuvo una temporada con un sabor amargo, ya que inició muy bien, pero cerró de manera desastroza con 4 derrotas en sus últimos 5 partidos, eso los rezagó al quinto lugar con 7 triunfos, 3 empates y 6 descalabros.

Zacatecas tuvo un mal cierre de campaña el pasado jueves cuando visitaron al Atlante siendo superados 2-1.

Por su parte, los Coyotes tuvo una temporada complicada avanzando a este repechaje apenas en la doceava posición, pero lo hicieron ganando 4 de sus últimos 5 partidos, los que los dejó con 6 triunfos, 4 empates y 6 descalabros.

Tlaxcala cumplió en el cierre de temporada la semana pasada cuando, en casa, vencieron al Tampico Madero con solitaria anotación de Luis Razo.

Tanto los Mineros como los Coyotes saben de la importancia de este partido dado que no hay margen de error, el vencedor estará en los cuartos de final de la Liga de Expansión, mientras que el perdedor quedará eliminado, realmente parece ser la serie más desigual al ser el quinto vs doceavo, pero por los momentos de ambos esperamos un choque cerrado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Mineros vs Coyotes.

