Necaxa dio la campanada en el arranque de la jornada 15 del Torneo Clausura 2022 al vencer 2-0 a los Tigres en el Victoria.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para Necaxa ya que apenas a los 7 minutos Rodrigo Aguirre marcó el 1-0, sin embargo eso no fue todo dado que al 25 Alonso Escoboza aumentaba la ventaja para el 2-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiempo los Tigres tenían la pelota, pero no podían generar real peligro al ataque siendo incapaces de acercarse en el marcador.

Con esta victoria Necaxa arribó a 20 puntos escalando a la séptima posición, mientras Tigres quedó segundo con 32 unidades. En actividad de la jornada 16 de la Liga MX, los Rayos visitarán a Puebla el viernes, un día después la UANL recibirá al América. Necaxa 2-0 Tigres.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Necaxa vs Tigres 2-0 Torneo Clausura 2022

Last modified: abril 19, 2022

Etiquetas: Alonso Escoboza