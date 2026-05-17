Pumas vs Pachuca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡Cierre de alarido en Ciudad Universitaria! Este domingo se define al segundo finalista del Clausura 2026 cuando los Pumas reciben al Pachuca en la vuelta de las semifinales de la Liga MX. El Olímpico Universitario promete explotar con una serie que sigue completamente abierta y donde cualquier error puede definir al rival de la gran final.

Los Tuzos llegan con ventaja tras imponerse 1-0 en la ida gracias a un auténtico golazo de Oussama Idrissi en la Bella Airosa. Sin embargo, el marcador dejó sensaciones encontradas, ya que Pumas dominó largos lapsos del segundo tiempo y hasta jugó con superioridad numérica tras la expulsión de Eduardo Bauermann, aunque simplemente no logró romper el arco hidalguense.

Pumas quiere hacer pesar CU y el liderato general

El equipo de Efraín Juárez sabe perfectamente que todavía tiene la eliminatoria en sus manos. Gracias a haber terminado como líder general del Clausura 2026, a los universitarios les basta con ganar por cualquier marcador para avanzar a la gran final.

Ese detalle cambia por completo el panorama táctico del partido. Pumas no necesita una goleada ni un partido perfecto; solo requiere encontrar un gol que empate el global y les permita aprovechar el criterio de desempate por posición en la tabla.

Además, el Olímpico Universitario ha sido una auténtica fortaleza durante toda la campaña. Con Keylor Navas liderando desde el fondo, más la velocidad de Uriel Antuna y el poder ofensivo de Robert Morales, los auriazules confían en imponer condiciones desde los primeros minutos.

La gran misión para la UNAM será mantener el equilibrio. Un gol tempranero puede cambiarlo todo, pero dejar espacios atrás ante Pachuca podría ser mortal.

Pachuca apuesta por el orden y el contragolpe

Del otro lado aparece un Pachuca que llega lleno de confianza. Los Tuzos vienen de eliminar al bicampeón Toluca y han demostrado tener una de las defensas más sólidas de toda la liguilla.

El planteamiento de Esteban Solari parece claro: aguantar la presión universitaria y aprovechar los espacios que deje Pumas conforme avance el reloj. Ahí es donde la velocidad de Idrissi y la experiencia goleadora de Salomón Rondón pueden convertirse en armas letales.

Aunque la expulsión de Bauermann obliga a modificar la defensa, el conjunto hidalguense sabe jugar este tipo de escenarios. Un gol visitante obligaría a Pumas a marcar dos veces y pondría cuesta arriba la eliminatoria para los capitalinos.

Antecedentes recientes entre Pumas y Pachuca

La rivalidad reciente entre ambos equipos ha dejado partidos intensos y con muchos goles. Apenas en la fase regular empataron 2-2 en el Estadio Hidalgo, mientras que la ida de estas semifinales mostró una batalla táctica mucho más cerrada.

Ahora, con un boleto a la final en juego, el margen de error prácticamente desaparece.

Pronóstico Pumas vs Pachuca

Se espera un partido cargado de tensión desde el inicio. Pumas tendrá la obligación de atacar frente a su gente, mientras que Pachuca intentará aprovechar cada espacio al contragolpe.

Los universitarios seguramente dominarán la posesión, pero los Tuzos han demostrado tener la personalidad suficiente para soportar escenarios complicados fuera de casa.

Nuestro pronóstico: será un duelo dramático y abierto en el segundo tiempo. Creemos que Pachuca logrará resistir la presión de CU y rescatará un empate 2-2 que le dará el boleto a la gran final del Clausura 2026. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 17, 2026