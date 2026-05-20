Cruz Azul vs Pumas EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

¡La Gran Final del fútbol mexicano ya está aquí y la Ciudad de México se prepara para una noche histórica! Este jueves, Cruz Azul y Pumas protagonizan el primer capítulo de la Final del Clausura 2026 en un duelo que enfrenta a dos gigantes de la Liga MX que llegan encendidos y soñando con levantar el título.

La Máquina quiere conquistar su décima estrella y consolidar su nuevo proyecto, mientras que la UNAM busca terminar con una sequía de 15 años sin campeonatos. Todo está listo para una serie que promete emociones, intensidad y muchísimo drama.

Cruz Azul llega fortalecido y sueña con la décima

El conjunto celeste ha sido una de las grandes historias del torneo. Después de un cambio de entrenador que generó dudas en pleno semestre, Cruz Azul logró reinventarse y encontrar una identidad sólida en el momento más importante de la temporada.

La Máquina viene de eliminar a las Chivas en una semifinal vibrante donde mostró carácter, contundencia ofensiva y una defensa que ha sido de las más confiables de toda la liguilla.

El equipo cementero llega con confianza total y con un plantel que mezcla experiencia y talento ofensivo. Además, saben que sacar ventaja en la ida será fundamental antes de visitar Ciudad Universitaria para la vuelta.

Aunque el tema de no contar con un estadio fijo ha generado debate durante toda la temporada, Cruz Azul ha sabido convertir cada escenario en territorio competitivo.

Pumas quiere romper la sequía y volver a la gloria

Del otro lado aparece un Pumas que ha aprendido a sobrevivir bajo presión. Los universitarios llegan a esta final después de avanzar en dos series donde nunca ganaron el marcador global, aprovechando su posición en la tabla y mostrando enorme personalidad en momentos críticos.

La semifinal ante Pachuca dejó claro que este equipo tiene corazón, oficio y muchísima capacidad para competir bajo tensión máxima.

Efraín Juárez ha logrado construir un conjunto equilibrado, intenso y peligroso al contragolpe. Con figuras como Keylor Navas liderando desde la portería y una ofensiva dinámica que atraviesa un gran momento, la UNAM siente que esta puede ser la oportunidad perfecta para conquistar su octavo título de liga.

Además, el recuerdo de aquella última corona conseguida en 2011 sigue pesando en la afición auriazul, que sueña con volver a tocar la gloria después de más de una década.

Una final que promete emociones desde el primer minuto

El choque de estilos hace todavía más atractiva esta final. Cruz Azul intentará imponer ritmo, posesión y presión alta desde el inicio, mientras que Pumas buscará aprovechar espacios y castigar cualquier error defensivo.

La clave de la ida podría estar en el manejo emocional. Ambos equipos llegan con enorme confianza, pero también con la presión de saber que un mal resultado puede cambiar completamente la serie.

El ambiente en la capital será espectacular para una final que tiene todos los ingredientes de una auténtica guerra futbolística.

Pronóstico Cruz Azul vs Pumas

Se espera un partido intenso, con mucha tensión táctica y momentos de alta calidad ofensiva. Cruz Azul parece llegar ligeramente mejor en lo futbolístico y con mayor profundidad de plantilla, aunque Pumas ha demostrado durante toda la liguilla que nunca se le puede dar por muerto.

Nuestro pronóstico: creemos que la Máquina aprovechará la ida para pegar primero y tomar ventaja rumbo al campeonato. Victoria de Cruz Azul 2-1 sobre Pumas en un duelo que dejará todo abierto para la vuelta en Ciudad Universitaria. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 20, 2026