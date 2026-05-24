Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga MX Clausura 2026

Liga MX Clausura 2026

La gran noche ha llegado en el futbol mexicano. Pumas UNAM y Cruz Azul se enfrentan este domingo en el Estadio Olímpico Universitario para definir al campeón del Clausura 2026 en una final que promete dramatismo, tensión y emociones hasta el último minuto.

Después del empate sin goles en la ida, la serie quedó completamente abierta y todo se decidirá en Ciudad Universitaria. Noventa minutos separan a uno de estos históricos del título… aunque nadie descarta tiempos extra o incluso una tanda de penales.

Pumas y Cruz Azul llegan con la presión máxima

El primer capítulo de la final dejó claro que estamos ante dos equipos muy parejos. Cruz Azul tuvo más tiempo la pelota y buscó imponer condiciones desde el arranque, pero se encontró con un Keylor Navas monumental que sostuvo a los universitarios con atajadas decisivas.

Por el lado auriazul, los de Efraín Juárez apostaron por el orden táctico y por explotar los espacios al contragolpe. Aunque generaron menos oportunidades, dejaron claro que tienen argumentos suficientes para competirle a La Máquina en cualquier escenario.

Ahora el contexto cambia completamente. Pumas jugará en casa, con el Olímpico Universitario lleno y con la presión de una afición que sueña con volver a levantar el campeonato después de años de sequía.

Mientras tanto, Cruz Azul buscará completar una historia inesperada. El cambio de entrenador en la recta final parecía condenar el proyecto, pero el equipo encontró estabilidad, personalidad y una defensa sólida que hoy los tiene a un partido de la gloria.

Keylor Navas y Kevin Mier, las figuras de la final

Si algo quedó claro en el juego de ida, es que los porteros serán protagonistas absolutos. Keylor Navas salvó a Pumas en múltiples ocasiones y volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los arqueros más importantes del continente.

Del otro lado, Kevin Mier respondió cuando fue exigido y le dio seguridad a la zaga cementera en los momentos de mayor presión.

Todo apunta a que veremos nuevamente un partido muy táctico, con pocas concesiones y donde cualquier error defensivo puede definir al campeón.

¿Quién llega mejor a la vuelta?

Pumas tiene la ventaja emocional de cerrar la serie en CU y el respaldo total de su afición. Además, el equipo universitario ha mostrado carácter en los momentos importantes del torneo.

Sin embargo, Cruz Azul luce más equilibrado colectivamente. La Máquina tiene variantes ofensivas, experiencia en finales y una estructura defensiva que ha sido clave durante toda la liguilla.

Será una auténtica partida de ajedrez entre dos equipos que saben perfectamente lo que está en juego.

Pronóstico Pumas vs Cruz Azul

Se espera una final sumamente cerrada, intensa y muy disputada en medio campo. La tensión podría provocar un partido con pocas oportunidades claras y donde los porteros vuelvan a marcar diferencia.

Nuestro pronóstico es un empate 1-1 en los 90 minutos, llevando la final a tiempos extra o penales, donde vemos a Cruz Azul levantando el título del Clausura 2026.

¿Será la noche del resurgimiento celeste o Pumas rugirá campeón en el Pedregal?

Last modified: mayo 24, 2026