Marlon ‘Chito’ Vera vs Rob Fonte EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UFC on ESPN 2022

Este sábado 30 de abril vuelve al actividad de la UFC con el UFC on ESPN 53, que se llevará a cabo desde el interior de las instalaciones APEX de la promoción en Las Vegas, Nevada, con un evento principal de peso gallo entre los 10 mejores aspirantes al título, Rob Font y Marlon Vera, una pelea estelar de cinco rounds con serias implicaciones para el título a fines de 2022 y más allá.

Hora y Canal Chito Vera vs Fonte

Sede: UFC Apex, Las Vegas, Nevada

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm en México.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica.

Marlon ‘Chito’ Vera vs Rob Fonte en VIVO

Rob Fonte

Récord: 19-5 | Edad: 34 | Línea de apuesta: -140

Victorias: 8 KO/TKO, 4 SUB, 7 DIC | Derrotas: 0 KO/TKO, 1 SUB, 4 DIC

Altura: 5’8″ | Alcance: 71” | Postura: Ortodoxa

Golpes significativos realizadas por minuto: 5,64 | Precisión de golpe: 44%

Golpes Absorbidas Por Minuto: 3.55 | Defensa de golpe: 59%

Promedio de derribos: 1.10 (36% de precisión) | Defensa contra derribos: 55%

Clasificación actual: No. 5 | Última pelea: Derrota por decisión unánime ante José Aldo

Marlon “Chito” Vera

Récord: 18-7 | Edad: 29 | Línea de apuesta: +120

Victorias: 7 KO/TKO, 8 SUB, 3 DIC | Derrotas: 0 KO/TKO, 0 SUB, 7 DIC

Altura: 5’8″ | Alcance: 70” | Postura: Cambiar

Golpes significativos lanzadas por minuto: 4,08 | Precisión de golpeo: 51%

Golpes Absorbidas Por Minuto: 4.27 | Defensa de golpe: 50%

Promedio de derribos: 0.82 (42% de precisión) | Defensa contra derribos: 69%

Clasificación actual: No. 8 | Última pelea: Victoria por nocaut sobre Frankie Edgar

Rob Font pasó la mayor parte de su carrera en UFC volando muy por debajo del radar y silenciosamente se coló en el Top 5 de la división después de ganar cuatro peleas consecutivos en un lapso de dos años (2018-20). La razón por la que más fanáticos no se apresuran a abordar el tren Font, además de su decisiva derrota ante José Aldo en UFC Vegas 44 en diciembre pasado, es porque los nombres más importantes en su currículum, como Cody Garbrandt y Marlon Moraes, llegaron después de “No Love” y «Magic» se rebajó y se arrojó en el contenedor de liquidación de 135 libras. Vencer a un luchador como Garbrandt fue un gran problema en 2016. En estos días se siente un poco asqueroso. También vale la pena señalar que Garbrandt perdió cinco de sus últimas seis peleas y la única persona que no pudo noquearlo fue Font, lo cual es sorprendente si se considera que Font llegó a esa pelea con ocho KOs en su currículum, incluido uno contra Moraes. El punto (un poco largo) que estoy tratando de hacer es que Font no tiene una victoria sobre nadie actualmente clasificado en el Top 10 y las dos últimas veces que se enfrentó a un oponente clasificado (Aldo y Pedro Munhoz), perdió. Eso no me deja con una sensación cálida y confusa mientras nos dirigimos al evento principal, pero eso no significa necesariamente que esté destinado a la columna «L».

Puede hacer argumentos similares contra Marlon Vera, quien ganó ocho de sus últimos 10 pero falló en sus dos oportunidades contra la competencia Top 10 ante Aldo y Song Yadong, quienes actualmente ocupan los lugares No. 3 y No. 9, respectivamente. ¿Cuánto peso pones en su victoria por nocaut técnico sobre la sensación de peso gallo Sean O’Malley probablemente depende de cómo calificas a «Sugar» como peleador: artista del nocaut subutilizado o triturador de latas glorificado? Los apologistas de O’Malley también insisten en que Vera se aprovechó de un luchador lesionado porque perder puede ser difícil de aceptar, independientemente de las circunstancias. Fuera de esa actuación de alto perfil, Chito ha pasado la mayor parte de su carrera derribando a pesos gallo medianos como Frankie Saenz y Andre Ewell mientras acumula a veteranos gastados como Davey Grant y Frankie Edgar. Similar a Font, no hay mucho que Vera haga que yo llame excepcional; aunque sería difícil encontrar un luchador más completo. “Chito” tiene 15 finalizaciones en 18 victorias divididas entre siete nocauts y ocho sumisiones. También luce un tanque de gasolina de gran tamaño, algo común en las categorías de peso más bajas, y un nivel o durabilidad que lo hace difícil para cualquier nivel de competencia con 135 libras. Si los poderosos golpeadores asesinos como O’Malley y John Lineker no pudieron poner a Vera en su trasero, tampoco esperen que Font también.

Esta es una de esas raras ocasiones en las que una pelea que dura los cinco asaltos sería una bendición en lugar de una maldición. Combinados, Font y Vera tienen bonificaciones de rendimiento de dos dígitos (incluida la «Pelea de la noche») y con tanto en juego en la división de peso gallo, sería un completo shock si cualquiera de los dos peleadores lo enviara inexplicablemente por correo. Espero una emocionante, pelea de ida y vuelta entre dos combatientes muy duros y una pelea que podría ser decidida por quién logra un derribo tardío en los últimos minutos del cuadro final. Este es un lanzamiento de moneda, pero creo que Font tendrá una pelea más limpia y supera a Vera por una puntuación de tres rounds a dos.

Predicción: Font vence a Vera por decisión unánime

Last modified: abril 29, 2022

Etiquetas: Chito Vera vs Fonte