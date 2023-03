Chito Vera vs Cory Sandhagen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UFC on ESPN 2023

UFC

¡Bienvenidos al mundo de las artes marciales mixtas! Estamos en medio de una racha impresionante de UFC con tres PPV durante un período de seis fines de semana, y a pesar de esto, la empresa ha logrado mantener la calidad de sus carteleras recientes de Fight Night.

La última cartelera de Fight Night nos dejó con la boca abierta, presentando a grandes luchadores como Petr Yan y Merab Dvalishvili en la parte superior de la cartelera. Pero eso no fue todo, el evento principal estuvo a cargo de Alexander Volkov, un experto en artes marciales que ha encabezado siete carteleras.

Y eso no es todo, porque en la cartelera también encontramos a Nikita Krylov y Ryan Spann, quienes estaban programados para encabezar una cartelera a principios de este año antes de la cancelación tardía de esa pelea. ¡UFC San Antonio tiene una profundidad similar!

Y para emocionar aún más a los fanáticos, tenemos a Marlon «Chito» Vera, quien podría ganarse una oportunidad por el título si logra vencer al reciente retador interino al título, Cory Sandhagen. Además, Holly Holm, una ex campeona y encargada de encabezar siete carteleras, incluida una el año pasado y tres de esas cartas son de PPV.

Pero eso no es todo, tenemos a Manel Kape, quien muchos creen que puede convertirse en la superestrella que UFC ha estado esperando en la división de peso mosca. Al igual que Vera, Kape podría estar a una victoria de una oportunidad por el título.

Desde que el UFC comenzó a ejecutar carteleras semanalmente, este podría ser el tramo más impresionante de cinco eventos que hayan organizado. Con tantas disputas de ofertas de otras organizaciones, es seguro decir que nunca ha habido un mejor momento para ser fanático de las artes marciales mixtas. ¡No te pierdas ni un minuto de la acción!

Hora y Canal Vera vs Sandhagen

Sede: AT&T Center City, San Antonio, Texas, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de México y Centroamérica. 9:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: ESPN en Estados Unidos. Fox Premium en México.

Streaming: Star+ en Sudamérica.

Chito Vera vs Cory Sandhagen en VIVO

El evento principal de UFC que se avecina es uno de los más sencillos de analizar que hemos visto en mucho tiempo. Sin embargo, esto no significa que sea fácil de predecir, aunque los fundamentos del enfrentamiento son simples. Vera es un verdadero poder, mientras que Sandhagen es una máquina de volumen. En la superficie, esto parece ser todo lo que necesitamos saber.

No obstante, eso no significa que Sandhagen no pueda terminar a sus oponentes. Sus tres últimas victorias han sido finalizaciones. Vera, por otro lado, no tiene problemas en ganar por decisión, como lo demuestra la mitad de sus victorias en su racha actual de cuatro victorias consecutivas. Pero hay una clara diferencia en cómo ambos llegan a la victoria. Sandhagen tiende a lanzar una andanada de golpes a su oponente, abrumándolo hasta que el daño acumulado lo obliga a detener la pelea o a recibir un ataque en medio del bombardeo que termine el trabajo. Este enfoque podría parecer el más seguro, pero a menudo deja a Sandhagen vulnerable a los contraataques. Continuamente lanzaba ataques giratorios contra TJ Dillashaw, pero Dillashaw lo contrarrestó tomando la espalda de Sandhagen en medio del giro. A pesar de haber reducido la cantidad de maniobras de alto riesgo desde ese entonces, su agresión general lo deja aún vulnerable a la defensa.

En cambio, Vera es mucho más paciente. De hecho, se podría argumentar que su mayor debilidad es su falta de volumen, aunque ha mejorado mucho desde sus primeros días en UFC. Las principales formas de ataque de Vera son mantener su jab en la cara de su oponente y lanzar una andanada de patadas. Las patadas tienden a enfocarse principalmente en las piernas, pero no tiene problemas para lanzarlas a todas las áreas. La variedad de patadas también es impresionante, con patadas frontales, de empuje, a la cabeza e incluso hacia arriba cuando está de espaldas. La razón por la que Vera ha tenido éxito es la naturaleza letal de sus ataques. Sí, sus patadas se consideran su golpe más peligroso, con razón. Pero Vera también tiene poder en sus puños y codazos en el clinch. El campo de patadas no es el único lugar donde Vera puede acabar con sus oponentes.

La clave de la pelea es si Sandhagen puede aguantar los golpes de Vera. Sandhagen nunca ha sido noqueado por golpes. Ha sido sometido, y Vera tiene uno de los jujitsukas más peligrosos de la división. Sin embargo, nunca han eliminado a Sandhagen con golpes. Sandhagen también se ha enfrentado a algunos de los mejores de la división. John Lineker, Marlon Moraes y Petr Yan son algunos de los golpeadores más venenosos que han poblado la división de peso gallo en los últimos años. Además, los últimos dos hombres que Vera terminó, Dominick Cruz y Frankie Edgar, fueron campeones de UFC hace más de una década. En otras palabras, si bien estos hombres han merecido el valor de sus nombres, también tienen MUCHO kilometraje en sus cuerpos.

En conclusión, esta pelea promete ser emocionante y altamente competitiva. Tanto Vera como Sandhagen tienen habilidades impresionantes y diferentes en el octágono. Sin embargo, mi pronóstico es que Marlon Vera saldrá victorioso. Con su poder de golpeo letal y su habilidad para procesar las lecturas y explotar los agujeros en el juego de su oponente, tiene todas las herramientas necesarias para superar a Sandhagen. Por supuesto, en UFC nunca se sabe lo que puede pasar, pero en este caso, mi apuesta está en Vera.

