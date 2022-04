Liga Española 2021-2022

El Athletic Bilbao logró un valioso triunfo 2-0 sobre el Atlético de Madrid en la jornada 34 de la Liga Española 2021-2022.

Con Héctor Herrera como titular, el Atlético de Madrid se fue abajo apenas a los 8 minutos con un autogol de Mario Hermoso, intentaron reaccionar, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Athletic Bilbao selló el triunfo al 56 gracias a un penal que Iñaki Williams no perdonó para el 2-0, eso obligó al Atlético de Madrid a irse con todo, pero no pudieron acercarse.

Con esta victoria el Athletic arribó a 51 puntos en la octava posición, mientras Atlético de Madrid quedó cuarto con 61 unidades. Los Colchoneros recibirán al Real Madrid el domingo en la jornada 35 de LaLiga. Athletic 2-0 Atlético de Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Athletic vs Atlético de Madrid 2-0 Liga Española 2021-22

Last modified: abril 30, 2022

Etiquetas: Athletic 2-0 Atlético de Madrid