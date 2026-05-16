Written by: mayo 16, 2026 Ligas Europeas

Atlético de Madrid vs Girona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 LaLiga 2025-26

Atlético de Madrid vs Girona

¡Choque de realidades en el Metropolitano! Este domingo, el Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone recibe a un Girona que está huyendo desesperadamente de la zona de descenso. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Colchoneros ya no pelean por nada, tienen el boleto a Champions ya en la bolsa y solamente buscan un cierre digno, mientras que los Catalanes están a un triunfo de prácticamente salvarse del descenso, pero una derrota podría complicar todo.

El Atleti llega en un estado de forma sólido. Ya tienen asegurada la Champions League, pero no se conforman: quieren arrebatarle el tercer lugar al Villarreal y cerrar el torneo en el podio. Con Alexander Sørloth promediando casi tres disparos por partido y Nico González en modo creativo, la ofensiva rojiblanca es una auténtica pesadilla para cualquier defensa, especialmente para una que ha concedido 53 goles en lo que va del año.

Por otro lado, el Girona se juega la vida. Están tres puestos arriba de la zona roja, pero con 40 puntos todavía no pueden cantar victoria. Su esperanza recae en la velocidad de Bryan Gil para explotar las contras y en la puntería de Portu, su hombre más importante en ataque. Saben que puntuar en Madrid sería un paso gigante hacia la salvación, pero el historial y la profundidad de banca del Atleti dicen lo contrario.

¿Veremos una victoria contundente de Simeone para pelear el tercer puesto o el Girona dará la sorpresa para asegurar su estancia en primera?

Nuestro pronóstico: Los Colchoneros quieren cerrar de la mejor manera y estando en casa se llevarán la victoria 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 16, 2026
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