Villarreal vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

¿Cierre de gala para el Submarino Amarillo o golpe de autoridad del Cholo Simeone? ¡La última jornada de LaLiga nos regala un choque electrizante de pronóstico reservado con el Villarreal recibiendo al Atlético de Madrid. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos saltan a la cancha con la firme intención de cerrar la temporada de la mejor manera posible y regalarle una alegría final a sus aficiones en un partido donde el orgullo y la tercera posición está en juego ya que ambos llegan con 69 unidades.

El Villarreal de Marcelino quiere hacer valer el calor de su gente en el Estadio de la Cerámica, consolidando esa propuesta tan vertical y competitiva que los ha caracterizado a lo largo del año. Sin embargo llegan con 3 partidos sin ganar y 2 derrotas seguidas.

Enfrente está el siempre complicado e intenso Atlético de Madrid. Los dirigidos por Diego Simeone saben perfectamente lo complicado que es visitar al conjunto amarillo, arrastrando un historial reciente repleto de empates muy disputados, por lo que el orden defensivo y la contundencia serán las claves para llevarse el botín a la capital.

Los pronósticos ven un duelo sumamente nivelado y de mucha intensidad en el medio campo donde los detalles tácticos van a inclinar la balanza.

Para ti, ¿quién se queda con los últimos tres puntos de la temporada? ¿Festeja el Villarreal en casa o el Atleti asalta el patio ajeno?

Nuestro pronóstico: Vemos un empate 1-1 ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 24, 2026