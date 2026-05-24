Written by: mayo 24, 2026 Ligas Europeas

Villarreal vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Villarreal vs Atlético de Madrid

¿Cierre de gala para el Submarino Amarillo o golpe de autoridad del Cholo Simeone? ¡La última jornada de LaLiga nos regala un choque electrizante de pronóstico reservado con el Villarreal recibiendo al Atlético de Madrid. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos equipos saltan a la cancha con la firme intención de cerrar la temporada de la mejor manera posible y regalarle una alegría final a sus aficiones en un partido donde el orgullo y la tercera posición está en juego ya que ambos llegan con 69 unidades.

El Villarreal de Marcelino quiere hacer valer el calor de su gente en el Estadio de la Cerámica, consolidando esa propuesta tan vertical y competitiva que los ha caracterizado a lo largo del año. Sin embargo llegan con 3 partidos sin ganar y 2 derrotas seguidas.

Enfrente está el siempre complicado e intenso Atlético de Madrid. Los dirigidos por Diego Simeone saben perfectamente lo complicado que es visitar al conjunto amarillo, arrastrando un historial reciente repleto de empates muy disputados, por lo que el orden defensivo y la contundencia serán las claves para llevarse el botín a la capital.

Los pronósticos ven un duelo sumamente nivelado y de mucha intensidad en el medio campo donde los detalles tácticos van a inclinar la balanza. 

Para ti, ¿quién se queda con los últimos tres puntos de la temporada? ¿Festeja el Villarreal en casa o el Atleti asalta el patio ajeno? 

Nuestro pronóstico: Vemos un empate 1-1 ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 24, 2026
Cagliari vs Milán Previous Story
Milán vs Cagliari EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 Serie A 2025-26
Pumas vs Cruz Azul Next Story
Pumas vs Cruz Azul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Liga MX Clausura 2026

Related Posts

Valencia vs Barcelona

Valencia vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 23, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El telón de LaLiga 2025-26 cae...

Read More
Real Madrid vs Athletic Bilbao

Real Madrid vs Athletic EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 23, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal El Santiago Bernabéu se prepara...

Read More
Girona vs Elche

Girona vs Elche EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 23, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal ¡Drama total en el cierre de...

Read More
Barcelona vs Betis

Barcelona vs Betis EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 LaLiga 2025-26

Written by: mayo 17, 2026

💬 Unete a nuestra comunidad en Whatsapp y recibe todos los días el calendario de partidos del canal LaLiga tendrá este domingo uno de...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *