West Ham vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Gran partido nos espera este domingo 1 de mayo siguiendo con la jornada 35 de la Premier League 2021-2022, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar una victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por competencias europeas, pero recibirán a un Arsenal que saldrá decidido a imponer su calidad en su visita al Olímpico de Londres

Hora y Canal West Ham vs Arsenal

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 4:30 pm de Reino Unido. 9:30 am de Centroamérica. 10:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Telemundo en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en Inglaterra y México.

West Ham vs Arsenal en VIVO

El cuadro del West Ham ha tenido una campaña irregular viniendo a menos en las últimas semanas. En la jornada pasada cayeron 1-0 en su visita al Chelsea para colocarse con 15 victorias, 7 empates y han perdido en 12 choques.

Los Hammers vienen de un duro golpe a media semana en la ida de las semifinales de la Europa League donde, en casa, fueron superados 1-2 por el Eintracht Frankfurt.

Por su parte, el Arsenal ha tenido un buen torneo que los tiene cerca de volver a la Champions League, pero saben que no hay margen de error. Ellos cosechan 19 triunfos, 3 empates y han caído en 11 compromisos.

Los Gunners vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Manchester United logrando superarlos 3-1 con goles de Nuno Tavares, Bukayo Saka y Granit Xhaka.

Tanto el West Ham como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por Europa en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Hammers en la séptima posición con 52 puntos, mientras los Gunners son cuartos con 60 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Arsenal.

West Ham vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Premier League 2021-22

Last modified: abril 30, 2022

Etiquetas: Arsenal