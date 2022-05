¿A qué hora será la pelea del Canelo Álvarez vs Dmtry Bivol este sábado 7 de mayo?

Box

Anunciado como ‘Legacy is Earned’, Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se enfrentarán en el cuadrilátero este sábado 7 de mayo en lucha por el título de campeonato de peso semipesado de la AMB, que actualmente posee el peleador ruso.

Canelo ha tenido unos años increíbles peleando en diferentes divisiones y contra todo tipo de peleadores, pero regresa a la categoría de peso semipesado con la esperanza de asegurar el título de la AMB.

El mejor peleador libra por libra del boxeo y la superestrella activa más grande peleó por última vez cuando se convirtió en el campeón mundial indiscutible de peso súper mediano con un nocaut en el undécimo asalto ante Caleb Plant en noviembre.

El púgil de 31 años ahora pesa 175 libras para enfrentarse a su último retador con la esperanza de establecer una trilogía con su rival a largo plazo Gennady Golovkin.

Mientras tanto, el luchador ruso invicto, Dmitry Bivol, ostenta el cinturón de la AMB desde noviembre de 2017 y fue desafiado por última vez por Umar Salamov en diciembre pasado, una pelea que lo vio retener el cinturón una vez más.

¿Cuándo pelea Canelo vs Bivol?

La pelea está programada para el sábado 7 de mayo de 2022 en el continente americano, así como la madrugada del domingo 8 de mayo en Europa y Asia.

¿Dónde se lleva a cabo la pelea?

La pelea se llevará a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Cómo ver Canelo vs Bivol?

La pelea se transmitirá en vivo en DAZN para todo el mundo (excepto Latinoamérica).

En México se podrá ver por Canal 5 y Azteca 7, así como por ESPN que también tendrá la transmisión para Latinoamérica (excepto Brasil).

¿A qué hora será Canelo vs Bivol?

La cartelera PPV estelarizada por el combate entre Canelo Álvarez vs Dmitry Bivol estará iniciando a las 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. (La pelea estelar se estará realizando, aproximadamente, dos horas después dependiente de la cartelera previa). Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:00 pm

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:00 pm

Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela: 10:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 pm

Reino Unido y Portugal: 3:00 am (domingo)

Alemania, Francia, España, Italia y Países Bajos: 4:00 am (domingo).

¿A qué hora será la pelea del Canelo Álvarez vs Dmtry Bivol este sábado 7 de mayo?

