Getafe vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Partido prácticamente de trámite tendremos este domingo 15 de mayo siguiendo con la fecha 37 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Getafe busque aprovechar su condición de local para sumar y con ello dar un paso definitivo de cara a su salvación, pero tendrán que recibir a un Barcelona que querrá amarrar la segunda posición general en su visita al Coliseo Alfonso Pérez.

Hora y Canal Getafe vs Barcelona

Sede: Coliseum Alfonso Pérez,, Getafe, Madrid, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. ESPN en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Getafe vs Barcelona en VIVO

El cuadro del Getafe ha tenido una campaña complicada, sin embargo todo parece ver que será suficiente para salvar la categoría, aunque no pueden caer en excesos de confianza. Después de 36 jornadas han sumado 8 triunfos, 14 empates y han perdido en 14 duelos.

Los Azulones vienen de un buen empate en la jornada pasada, a media semana, cuando visitaron al Osasuna en un duelo en el que un autogol los salvó para el 1-1 final.

Por su parte, el Barcelona ha tenido una temporada con un sabor agridulce peleando entre los líderes, pero ya sin posibilidades de ser campeón que es siempre su objetivo. Ellos cosecharon 21 victorias, 9 empates y 6 descalabros.

Los Blaugranas vienen de un buen triunfo a media semana cuando recibieron al Celta de Vigo logrando vnecerlos 3-1 con doblete de Pierre Emerick Aubameyang y uno más de Memphis Depay.

Tanto el Getafe como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre de campaña, aunque ya sin mucho que pelear; en la tabla general encontramos a los Azulones en el puesto 15 con 38 puntos, mientras los Bluagranas son sublíderes con 72 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Getafe vs Barcelona.

Getafe vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2021-22

Last modified: mayo 14, 2022

Etiquetas: Barcelona