Atlético de Madrid vs Sevilla EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2021-22

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 15 de mayo siguiendo con la jornada 37 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Atlético de Madrid busque aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo y amarrar la tercera posición, pero recibirán a un Sevilla que intentará sumar en su dura visita al Wanda Metropolitano.

Hora y Canal Atlético de Madrid vs Sevilla

Sede: Estadio Wanda Metropolitano, Madrid, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Atlético de Madrid vs Sevilla en VIVO

El cuadro del Atlético de Madrid ha tenido una campaña agridulce ya sin posibilidades de pelear por el título, aunque con el boleto a la Champions League amarrado. Después de 36 jornadas suman 20 victorias, 7 empates y han perdido en 9 choques.

Los Colchoneros vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron a Elche logrando superarlos 0-2 con anotaciones de Matheus Cunha y Rodrigo De Paul.

Por su parte, el Sevilla también ha cumplido con un buen torneo estando muy cerca de amarrar su boleto a la próxima Champions, algo que intentarán sellar este domingo. Ellos cosechan 17 triunfos, 15 empates y apenas han perdido en 4 enfrentamientos.

Los Nervionenses, con Tecatito Corona como titular, viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Mallorca firmando un 0-0 a pesar de dominar las acciones.

Tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita buscar un gran cierre, aunque ya sin mucho que pelear; en la tabla general encontramos a los Colchoneros, de Héctor Herrera, en la tercera posición con 67 puntos, mientras que los Nervionenses son cuartos con 66 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlético de Madrid vs Sevilla.

