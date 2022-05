Cádiz vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Liga Española 2021-22

Liga Española 2021-2022

Buen partido nos espera este domingo 15 de mayo en la jornada 37 de la Liga Española 2021-2022, cuando el Cádiz busque aprovechar su condición de local soñando con la salvación, pero tendrá una prueba durísima al recibir a un Real Madrid que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Nuevo Mirandilla.

Hora y Canal Cádiz vs Real Madrid

Sede: Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, España

Hora: 7:30 pm de España. 11:30 am de Centroamérica. 12:30 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN+ en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica. SKY Sports en México y Centroamérica.

Cádiz vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Cádiz ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja, sin embargo fuera del descenso que es su principal objetivo. Después de 36 fechas suman 7 triunfos, 14 empates y 15 descalabros.

El Submarino Amarillo viene de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron a la Real Sociedad siendo goleados 3-0.

Por su parte, el Real Madrid ha tenido una temporada espectacular teniendo ya el título en la bolsa, por lo que únicamente se están preparando para la Final de la Champions League. Ellos suman 26 victorias, 6 empates y apenas 4 partidos perdidos.

Los Merengues vienen de un aplastante triunfo a media semana cuando recibieron al Levante logrando vencerlos 6-0 con hat-trick de Vinicius y goles de Ferland Mendy, Karim Benzema y Rodrygo.

Tanto el Cádiz como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar, pero en circunstancias totalmente distintas; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en el puesto 17 con 35 puntos, mientras los Merengues son líderes ya campeones con 84 unidades en LaLiga. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Cádiz vs Real Madrid.

