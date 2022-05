Manchester City vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo definitivo tendremos este domingo 22 de mayo en el cierre de la Premier League 2021-2022, cuando el Manchester City busque imponer su jerarquía y su condición de local para quedarse con la victoria y con el título, sin embargo recibirán a un Aston Villa que intentará dar la gran campanada y frustrar la fiesta que se tiene preparado en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Aston Villa

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica.

Manchester City vs Aston Villa en VIVO

El cuadro del Manchester City está teniendo una gran temporada que los tiene a un triunfo de proclamarse campeones, pero saben que llegan sin margen de error a esta última fecha. Después de 37 jornadas suman 28 victorias, 6 empates y han caído en 3 juegos únicamente.

Los Citizens vienen de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al West Ham en un duelo que perdían 2-0 al descanso, pero con anotación de Jack Grealish y un autogol firmaron el 2-2, aunque fallando un penal que pudo darles el triunfo.

Por su parte, el Aston Villa ha tenido un torneo irregular ubicándose en media tabla, llegan ya sin nada que pelear a esta última fecha. Ellos cosechan 13 triunfos, 6 empates y han caído en 18 jornadas.

Los Villanos tuvieron actividad a media semana en duelo pendiente donde recibieron al Burnley en un choque donde se fueron abajo, pero Emilio Buendia puso el 1-1 final.

Tanto el Manchester City como el Aston Villa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con todo, aunque toda la presión está del lado de los Ciudadanos que son líderes con 90 puntos y la victoria que les daría el título, mientras que el empate o derrota los dejaría a la espera de lo que pase con Liverpool, los Villanos marchan catorceavos con 45 unidades intentando dar la campanada en esta Liga Premier. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Aston Villa.

Manchester City vs Aston Villa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2021-22

Last modified: mayo 21, 2022

Etiquetas: Aston Villa