Liverpool vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2021-22

Premier League 2021-2022

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 22 de mayo siguiendo con la última jornada de la Premier League 2021-2022, cuando el Liverpool busque cumplir con su parte y quedarse con el triunfo que les permita soñar con el título, pero tendrán que recibir a unos Wolves que saldrán por la sorpresa en su dura visita a Anfield.

Como llegan los equipos

El cuadro del Liverpool ha tenido una gran temporada que los mantiene en carrera por el título, sin embargo deben ganar y esperar que Manchester City no haga lo propio para ser campeones. En 37 jornadas suman 27 victorias, 8 empates y han perdido en apenas un par de juegos.

Los Reds vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando lograron remontar para vencer 1-2 al Southampton con goles de Takumi Minamino y Joel Matip.

Por su parte, los Wolves han tenido un torneo decepcionante ya que cuando tuvieron oportunidad de pelear por competencias europeas se cayeron a pedazos. En 37 duelos sumaron 15 victorias, 6 empates y 16 descalabros.

Los Lobos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Norwich en un duelo en el que se fueron abajo en el marcador, pero con gol de Rayan Ait-Nouri firmaron el 1-1 final.

Tanto el Liverpool como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita cerrar con todo, aunque la presión está del lado de los Reds ya que marchan como sublíderes con 89 triunfos y tienen que ganar para aspirar al título, aunque necesitarán que el Manchester City no gane, mientras los Lobos son octavos con 51 unidades en esta Liga Premier.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 4 de diciembre en la primera vuelta de la campaña pasada en el Molineux Stadium. En aquel choque parecía que nos íbamos con el 0-0, pero al 90+4 Divock Origi anotó el gol del triunfo para los Reds.

Hora y Canal Liverpool vs Wolves

El juego entre Liverpool vs Wolves se estará disputando en punto de las 4:00 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:00 am del Pacífico y 11:00 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 1:00 pm

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 3:00 pm

Bolivia, Paraguay y Venezuela: 3:00 pm

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 4:00 pm

La transmisión del partido Wolves vs Liverpool en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica; en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Liverpool vs Wolves en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a cerrar con todo, aunque los Reds son amplios favoritos para ganar al estar en casa y tener un plantel más poderoso, pero no deberán confiarse de unos Lobos, con Raúl Jiménez, que intentarán cerrar con dignidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Liverpool vs Wolves.

Liverpool vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2021-22

Last modified: mayo 21, 2022

Etiquetas: Canal Liverpool vs Wolves