[Vídeo] Resultado, Resumen, Penales y Campeón Morelia vs Atlante 0(4)-1(5) Final Liga de Expansión 2022

El Atlante forzó a los penales para vencer al Morelia en la gran Final de la Liga de Expansión 2021-2022 en el Morelos.

El partido arrancó con dominio del Atlante que presionaba sabiendo que era el obligado, sin embargo Morelia también generaba peligro con buenas oportunidades, al 32 el Hobbit Bermúdez sacó bombazo justo a manos de Santiago Ramírez, cuando parecía que nos íbamos al descanso sin goles apareció Brian Figueroa al 44 para poner el empate global. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, con ambos equipos buscando pero sin apretar a fondo, al 75 Trejo sacó remate que pasó apenas por arriba del travesaño, al 71 llegó una de las más claras para Morelia con potente disparo de Javier Ibarra que reventó el poste, el Atlante respondió al 87 con remate de Juan Domínguez que Ramírez salvó de gran manera, así teníamos que irnos a los tiempos extra.

El primer tiempo extra transcurrió de manera cerrada, ambos intentaban de manera tímida, más preocupados por no recibir que por anotar, pero al 104 los Potros de Hierro se salvaron de manera milagrosa en un balón parado que quedó en el área chica y entre los remates no terminó en el fondo de las redes. Para el segundo tiempo extra el Morelia se veía mejor, aunque ambos tuvieron sus oportunidades el gol no llegó.

Javier Ibarra abrió la serie poniendo al frente al Morelia, Eleuterio Jiménez puso el empate para el Atlante. Sergio Vergara y Rolando González mantenían el empate. Gael Acosta venía a cobrarla por un lado, Edson Partida no desaprovecho poniendo el 2-3. Ledesma ponía el 3-3, pero Omar Soto anotaba el 3-4. Alan Sosa mantenía con vida a los Canarios. Venía el Gansito Hernández por el título pero Ramírez detenía el cobro para irnos a la muerte súbita. Víctor Milke abrió la muerte súbita volando el disparo y Elbis Sousa ahora no perdonó dándole el triunfo a los Potros de Hierro.

Así, el Atlante se quedó con el Campeón de Campeones redondeando una gran temporada, aunque recordando que no tienen derecho a ascenso, mientras Morelia se va con el siempre amargo sabor de la derrota.

