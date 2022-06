Hungría vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2022-23

Liga de Naciones UEFA

Abrimos las emociones de este sábado 4 de junio con un gran partido siguiendo con la UEFA Nations League 2022-2023, cuando Hungría haga su debut en casa con la misión de demostrar que puede competir ante cualquier rival, pero tendrán que recibir a Inglaterra que saldrá a imponer su jerarquía en el Puskas Arena.

Hora y Canal Hungría vs Inglaterra

Sede: Puskas Arena, Budapest, Hungría

Hora: 6:00 pm de Hungría y 5:00 pm de Reino Unido. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. TUDN en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Hungría vs Inglaterra en VIVO

La selección de Hungría viene de un duro golpe de en las eliminatorias donde compitió de buena manera, pero no les alcanzó para cumplir el sueño mundialista, por lo que es momento de dejar eso atrás y concentrarse en un nuevo ciclo.

Los Húngaros tuvieron actividad por última vez el pasado mes de marzo cuando cayeron 1-0 ante Serbia, mientras que el 29 de ese mismo mes vencieron 1-0 a Irlanda del Norte con solitaria anotación de Roland Sallai.

Por su parte, Inglaterra cumplió con el objetivo en las Eliminatorias logrando su boleto al Mundial 2022 donde compartirán sector con Irán, Estados Unidos y un rival del repechaje, son favoritos, pero saben que deben llegar a punto.

Los Ingleses tuvieron un par de amistosos también el pasado mes de marzo cuando vencieron 2-1 a Suiza y golearon 3-0 a Costa de Marfil con goles de Ollie Watkins, Raheem Sterling y Tyrone Mings.

Tanto Hungría como Inglaterra saben de la importancia de este partido dado que ambos selecciones saldrán decididas a llevarse el triunfo, para los Húngaros es vital el hacerse fuertes en casa si quieren mantener la categoría en la Liga de Naciones, pero saben que los Ingleses son favoritos por su mayor jerarquía y calidad. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Hungría vs Inglaterra.

