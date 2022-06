Panamá vs Arabia Saudita EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Esperanzas de Toulon 2022

Selecciones

Gran partido nos espera este sábado 4 de junio abriendo la actividad de la última jornada del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, cuando Panamá busque redondear su buena participación con un triunfo que les permita soñar con el boleto a la siguiente ronda, pero tendrán que recibir a Arabia Saudita que intentará despedirse con el brazo en alto en la cancha del Stade De Lattre-de-Tassigny.

Hora y Canal Panamá vs Arabia Saudita

Sede: Stade De Lattre-de-Tassigny, Aubagne, Francia

Hora: 2:00 pm de Francia. 7:00 am de México y Panamá. 9:00 am de Argentina. 5:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Star+ en Latinoamérica. ESPN en Panamá. beIN Connect en Estados Unidos.

Panamá vs Arabia Saudita en VIVO

La selección de Panamá lo ha hecho bien en este torneo donde se ha visto realmente competitivo, aunque solamente han sumado un triunfo en penales y una derrota, por lo que intentarán cerrar con todo y con ello mantener vivas las esperanzas de avanzar a la fase final.

Los Canaleros vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando se midieron a Argentina en un choque cerrado, pero en el que terminaron cayendo 1-0.

Por su parte, Arabia Saudita sabía que venía con diferentes aspiraciones a pelea por el título, realmente están aprovechando cada partido. Han perdido los dos duelos que han disputado, por lo que únicamente buscarán un cierre digno.

Los Árabes vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando se midieron a Francia siendo aplastados 5-0.

Tanto Panamá como Arabia Saudita saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por un triunfo que les permita cerrar con todo. En los pronósticos los Canaleros son favoritos al haberse visto mejor a lo largo de la competencia, pero los Árabes intentarán hacer un duelo digno y aspirar a sorprender. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Panamá vs Arabia Saudita.

