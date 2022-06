Selecciones

La selección de Venezuela demostró que está para competir ante cualquier rival al vencer en penales a su similar de Ghana en el cierre de la fase de grupos del Torneo Esperanzas de Toulon 2022.

Las emociones no se hicieron esperar y el jugador de la «Vinotinto» Abraham Bahachille sacó un cabezazo al minuto 2 que casi abre el marcador. Sin embargo, Ghana no baja los brazos y al 12 el capitán ghanés Zubairu Ibrahim sacó disparo desde la mitad de la cancha que pudo convertirse en el gol del campeonato, pero la pelota choca en el travesaño. Ghana toma la posesión del balón y busca la victoria, pero Venezuela se mostraba cómodo sin el balón. Al 40 Venezuela desperdició una gran oportunidad tras vencer al arquero y no poder anotar. Con esto, se acaba el primer tiempo, con mayor posesión de parte de los africanos, pero con las mejores ocasiones por parte de los venezolanos.

Para el segundo tiempo, al 54 el capitán Zubairu Ibrahim logra el primer gol del encuentro para poner a su equipo arriba en el marcador. Venezuela no descansó y Daniel Pérez aprovechó un centro de Jesús Paz, recibe un balón a gran altura y marca el empate para la «Vinotinto». Con este resultado el equipo sudamericano clasificaría como primera de grupo.

El partido finalizó en empate 1-1, pero se realizaron los lanzamientos de penalti para definir al quien se lleva el punto extra. Algo recurrente en este torneo debido a sus reglas. Venezuela termina venciendo en los cobros 4-3 con goles de Matías Lacava, Jeriel De Santis, Saul Guarirapa y Emerson Ruíz. De esta forma el equipo venezolano suma 2 unidades y acumula un total de 8 puntos en su grupo.

Venezuela con este resultado clasifica invicto a las semifinales del certamen y se asegura la primera plaza del grupo B del Torneo Esperanzas de Toulon 2022.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Penales Venezuela vs Ghana 1(4)-1(2) Esperanzas de Toulon 2022

