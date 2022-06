Japón vs Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde Ver Amistoso Junio 2022

Amistosos

Prepárense para disfrutar del partidazo que tendremos este lunes 6 de junio continuando con la Fecha FIFA, donde Japón recibirá a Brasil y buscará hacer respetar su casa. La «Seleção» continúa con su gira asiática e irá a Tokio a demostrar su «Jogo Bonito».

Hora y Canal Japón vs Brasil

Sede: Estadio Nacional de Tokio, Tokio, Japón

Hora: 7:20 pm de Corea del Sur. 5:20 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 7:20 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 3:20 am PT / 6:20 am ET en Estados Unidos. 12:20 pm de España, Alemania, Francia e Italia.

Canal: beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Japón vs Brasil en VIVO

La selección de Brasil es una de las grandes favoritas para proclamarse campeona del mundo en Qatar. Por esta razón, la preparación es fundamental y necesitan de estos amistosos para aceitar al equipo e ir definiendo el once titular para el certamen. La verde amárela disputará el Grupo G contra las selecciones de Suiza, Camerún y Serbia.

La «canarinha» venció 5-1 en su ultimo encuentro amistoso a la selección de Corea del Sur el pasado jueves en el primer partido de su gira por Asia. Donde demostró que tiene gran cantidad de recursos y el seleccionador Tité puede darse el lujo de tener a jugadores como Vinicius Junior y Gabriel Jesús sentados en el banquillo.

Por otro lado Japón viene de golear a la selección de Paraguay 4-1 y demostró que es uno de los gigantes de Asia. El equipo nipón compartirá el Grupo E de la Copa del Mundo con España, Alemania y el vencedor del repechaje entre Nueva Zelanda y Costa Rica que se disputará el 14 de Junio.

La selección de Japón logró avanzar al Mundial de Qatar con solvencia, quedando en la segunda posición del Grupo B de las eliminatorias de Asia. De esta forma, Japón buscará aprovechar este amistoso y dar forma a su equipo de cara al Mundial.

Ambas selecciones conocen la importancia de esta Fecha FIFA como preparación camino al Mundial y se fijarán el objetivo de poner a tono a su equipo. El favorito de las apuestas es Brasil, pero los japoneses intentarán aprovechar la localía y llevarse al menos un empate. Al finalizar el encuentro los esperamos con el mejor resumen y tendremos para ustedes la repetición de los goles con el resultado final. Japón vs Brasil.

