Islas Caimán vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Liga de Naciones CONCACAF

Seguimos con la actividad de la jornada 3 de la CONCACAF Nations League 2022-2023 este jueves 9 de junio con un buen duelo donde Islas Caimán buscará aprovechar su condición de local para sumar su primer triunfo, pero recibirá a Puerto Rico que hará su debut en la competencia con la misión de sumar sus primeros puntos en su visita a George Town.

Hora y Canal Islas Caimán vs Puerto Rico

Sede: Complejo Deportivo Truman Bodden​, George Town, Islas Caimán

Hora: 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos. 6:00 pm de Puerto Rico.

Canal: Vix en México, Estados Unidos y Centroamérica.

Islas Caimán vs Puerto Rico en VIVO

La selección de Islas Caimán ha arrancado ya su participación en la Liga de Naciones con un par de empates, por lo que ahora que están en casa saben que es vital el ganar.

Los Caribeños vienen de un amargo empate en la jornada pasada, el lunes, cuando en casa recibieron a las Islas Vírgenes Británicas en un choque donde Jonah Ebanks los puso al frente al 25 de penal, pero tuvieron que conformarse con el 1-1 final.

Por su parte, Puerto Rico vuelve a la actividad de la Liga de Naciones con la misión de pelear por el ascenso. En la edición pasada quedaron segundos del Grupo C por debajo de Guatemala y arriba de Anguila, así que el objetivo esta vez será superar esa actuación.

Los Boricuas no han tenido actividad desde hace un año, ya que su último duelo se remonta a una gran victoria como visitantes 0-2 ante Guyana en el cierre de la primera ronda de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2022.

Tanto Islas Caimán como Puerto Rico saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren quedarse con las tres unidades. En los pronósticos los Boricuas son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo saben que no será fácil y que no deben caer en excesos de confianza. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Islas Caimán vs Puerto Rico.

Islas Caimán vs Puerto Rico EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Liga de Naciones CONCACAF 2022-23

Last modified: junio 8, 2022

Etiquetas: Canal Islas Caimán vs Puerto Rico