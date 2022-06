Édgar Berlanga vs Alexis Angulo EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2022

Box

A veces, un comienzo al rojo vivo en una carrera puede ser contraproducente para un luchador. En el caso de Édgar Berlanga, comenzar su carrera con 16 nocauts consecutivos en el primer round generando expectativas que siempre iban a ser difíciles de cumplir. Ahora, entrará en una pelea con Alexis Angulo este sábado en una racha de tres victorias por decisión que le han quitado algo de brillo al boricua.

Hora y Canal Berlanga vs Angulo

Sede: Madison Square Garden Theater, New York, New York, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 10:00 pm de Puerto Rico. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México y Panamá.

Canal: ESPN Deportes en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Édgar Berlanga vs Alexis Angulo en VIVO

La racha de nocauts de Berlanga (19-0, 16 KO) empató el récord de todos los tiempos en el boxeo y creó la expectativa de que sería un noqueador despiadado que continuaría haciendo un trabajo rápido con todos y cada uno de los oponentes hasta alcanzar el nivel de título mundial.

Esa racha se rompió contra Demond Nicholson en una pelea que dominó Berlanga, pero Nicholson demostró ser simplemente demasiado duro para irse a la lona. Luego, Marcelo Coceres y Steve Rolls lograron llevar a Berlanga a la distancia y todo lo relacionado con las habilidades de Berlanga parecía estar en duda.

Los mayores problemas de Berlanga son su juego de pies y la falta de un jab sólido. Esas dos cualidades son clave para que los golpeadores de poder establezcan sus golpes importantes a medida que ascienden en las clasificaciones del deporte. Esa incapacidad para cortar el ring o controlar la distancia permitió a Coceres y Rolls empujar a Berlanga a peleas competitivas, con Coceres incluso poniendo a Berlanga en las cuerdas.

Angulo (27-2, 23 KO) no va a ser un rival fácil para Berlanga. Puede golpear bien y tiene experiencia contra oponentes de alto nivel. Claro, fue vencido por David Benavidez y Zurdo Ramírez, pero esas fueron peleas de campeonato mundial, un nivel que Berlanga aún no ha demostrado ser capaz de alcanzar.

Predicción Berlanga vs Angulo

Se ha puesto de moda descartar a Berlanga, lo que sería injusto si los problemas fueran solo que pasó tres peleas sin anotar un nocaut. La realidad es que son las cosas más grandes las que son un problema. Es la falta de un jab. Es el mal juego de pies. Es la incapacidad de cortar el ring e imponer su voluntad sobre sus oponentes. A menos que Berlanga arregle esos problemas, su techo es mucho más bajo de lo que parecía hace solo un par de años.

Entonces, ¿es Angulo el hombre para explotar los problemas de Berlanga? Quizás. Hay una razón por la cual Angulo es solo un perdedor de +220 en una cartelera diseñada para ser un escaparate para el puertorriqueño. Si Berlanga se deja abierto, Angulo puede, y probablemente lo hará, lastimarlo. Aún así, la realidad es que Angulo probablemente no podrá hacer mucho si avanza y recibe más golpes de los que golpea a Berlanga, lo que debería ser suficiente para que el lado A obtenga la victoria en una pelea cerrada.

Pick: Edgar Berlanga vía UD

