UFC 275: Glover Teixeira vs Jiri Prochazka EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

Glover Teixeira se convirtió en el campeón mundial de peso semipesado a los 42 años al aplastar a Jan Blachowicz en el segundo asalto y ahora su debut en la defensa del título contra el peligroso Jiri Prochazka, quien tiene una increíble racha de 10 victorias consecutivas por nocaut en la pelea estelar de la UFC 275 en el Singapore Indoor Arena.

Glover Teixeira

Glover es un peleador brasileño de 42 años. Ha estado en UFC desde 2012. La primera vez que Teixeira peleó por el título fue en 2014. Luego perdió ante Jon Jones por decisión unánime y quedó fuera de la carrera por el título durante 5 años.

En 2019, Glover inició una racha de 6 victorias que continúa hasta el día de hoy. En 2020, se llevó a cabo una pelea de Candidatos entre Teixeira y Thiago Santos. Glover fue derribado varias veces, pero finalmente soportó y estranguló a su oponente en el tercer round.

La última pelea de Teixeira fue en octubre de 2021. Fue una pelea por el título contra el campeón Jan Blachowicz. Glover desclasificó al polaco y lo estranguló en el segundo round, convirtiéndose en el nuevo poseedor del título.

Glover es un auténtico todoterreno. Estando de pie, trata de atrapar al oponente con combinaciones ingeniosas y reflexivas. Su boxeo, junto con su poder de nocaut y su impresionante coeficiente intelectual de lucha, es un peligro para la mayoría de los pesos semipesados. En el suelo, el luchador se basa en las habilidades de BJJ. Tiene un buen control y un ground and pound devastador. El brasileño también tiene muchas técnicas dolorosas peligrosas en su arsenal.

Pero el hecho de que Glover sea un veterano envejecido sigue siendo sorprendente. Después de 40 peleas profesionales, Teixeira ya no absorbe un golpe tan bien como antes. Por ejemplo, Thiago Santos lo tumbó 3 veces.

Jiri Prochazka

Jiri es un peleador de 29 años de la República Checa. Llegó al UFC como un atleta experimentado. La mayoría de las peleas de Prochazka fueron en Japón por la promoción RIZIN, donde se convirtió en campeón en 2019.

Su debut en la liga más fuerte del mundo se produjo en julio de 2020 en un duelo ante Volkan Ozdemir, a quien derrotó por nocaut en el 2do asalto. La última pelea de Jiri fue en mayo de 2021. Noqueó a Dominick Reyes en el segundo round.

Jiri prefiere trabajar de pie. Confía en la fuerza física y la presión agresiva. Gracias a estos aspectos, 24 de 27 victorias las obtuvo por KO/TKO. Prochazka tiene buena sincronización y tiros rápidos y precisos. También debemos tener en cuenta que es uno de los mejores luchadores de cardio en la actualidad en el UFC, aunque todavía no hemos visto mucho de él. Puede trabajar sin disminuir la velocidad durante 25 minutos de una pelea. En RIZIN, hay rondas de 10 minutos, que Jiri pasó con confianza.

La principal desventaja de Prochazka es el amor por los intercambios. Se olvida de la defensa y vuela desinteresadamente a los intercambios sin taparse la mandíbula. En una pelea contra un golpeador serio, esto puede terminar con Jiri siendo mantenido a distancia y disparado desde lejos.

Predicción Teixeira vs Prochazka

No descarto la victoria de Prochazka. Pero su única oportunidad es noquear al campeón. ¿Por qué está apretado? Si Jiri sube para rematar a Teixeira en el suelo, se empantanará ahí abajo, y al cabo de un rato, Glover estará en una buena posición e intentará una dolorosa sumisión. Y las sumisiones de Teixeira son muy peligrosas. Si va a sus espaldas, entonces con un 80% de probabilidad, realizará con éxito una RNC.

Al mismo tiempo, Glover también es peligroso de pie. No absorbe muchos golpes y sus oponentes rara vez tienen un gran número de golpes significativos al final. Al mismo tiempo, ataca bien. El trabajo inteligente con combinaciones de boxeo puede ayudarlo a derribar el fusible de ataque de Prochazka. Dados los enormes agujeros en la defensa de Jiri, no me sorprendería que Teixeira lo derribara al menos antes de que lleve el partido al suelo.

Por supuesto, Prochazka es significativamente más joven y podría ser un serio desafío para Teixeira cuando se trata de cardio y velocidad. Sin embargo, Prochazka solo tiene dos peleas en UFC y si bien fue campeón en Rizin, creemos que su nivel aún no es de clase mundial.

Basado en esto, creo que Prochazka tiene un 40% de posibilidades de ganar. La fuerza física, la técnica no estándar y la suerte pueden ayudar al checo a convertirse en el nuevo campeón de la promoción. Pero en mi opinión, Teixeira es más versátil y, lo que es más importante, un luchador más inteligente. Puede imponer sus propios términos de pelea y terminar noqueando o ahogando al joven contendiente con solo 2 peleas en UFC.

Con todo esto dicho, Teixeira es un perdedor masivo, al igual que lo fue en la pelea anterior cuando destruyó al campeón de larga duración de la división. Por lo tanto, creo que el coeficiente de Teixeira debería estar entre 1,70 y 1,80, pero definitivamente no en 2,65.

