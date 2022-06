El PSG le ha comunicado a Neymar Jr que debe marcharse

Noticias

Las noticias que llegan desde París no son para nada buenas para el futbolista Neymar Jr. En Francia, según informó ‘El País’ este martes, el club parisino le ha comunicado al delantero brasileño que tiene que buscarse un nuevo equipo.

El medio añade que el nuevo proyecto, de la mano de Kylian Mbappé, no se aceptarán jugadores indisciplinados y se dice que ya le han comunicado al padre del jugador. El ex Barcelona podría salir hasta cedido, lo importante es que para la próxima temporada él no esté en el plantel.

La directiva del club parisino se encuentra tan decidida que están dispuestos a asumir la mayoría de su sueldo en caso de que salga cedido.

🇫🇷💥 Según @elpais_deportes, el PSG comunica a @neymarjr que no cuenta con él



🚨 @KMbappe ha exigido un nuevo orden disciplinario, y el club parisino buscará una salida para el brasileño pic.twitter.com/1eUGAp6c6Y — BeSoccer (@besoccer_ES) June 28, 2022

Y es que en el PSG hace varias semanas se viene poniendo el nombre de Neymar Jr fuera del París Saint-Germain, y la Juventus y el Chelsea parecen ser los más interesados en hacerse con su fichaje.

Etiquetas: Fichajes