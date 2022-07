Atlante vs La Paz EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga de Expansión Apertura 2022

Liga de Expansión Apertura 2022

Se cierra la actividad de la jornada inaugural de la Liga de Expansión Apertura 2022 este jueves 30 de junio con un buen duelo donde el Atlante buscará imponer su jerarquía y su condición de local para sumar sus primeros puntos, pero recibirán a La Paz que hará su debut en la competencia con la misión de sorprender en la Ciudad de los Deportes.

Hora y Canal Atlante vs La Paz

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX, México

Hora: 7:00 pm de México. 5:00 pm PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN

El cuadro del Atlante arranca una nueva temporada de la mano de Mario García que tiene como objetivo el mantener al equipo como protagonista. Tuvieron algunos movimientos interesantes, aunque la realidad es que el juego en conjunto será la clave. Tuvieron amistosos interesantes ante Toluca y cerraron ante Municipal Grecia de Costa Rica.

Los Potros de Hierro vienen de una temporada agridulce, ya que quedaron eliminados en semifinales a manos del Morelia, pero, posteriormente, disputaron el Campeón de Campeones donde tomaron revancha derrotando en penales a los Michoacanos.

Por su parte, La Paz estará haciendo su debut en esta categoría donde espera ser protagonista. Serán comandados por Jaime Durán y tienen algunos futbolistas interesantes como Ulises Jaimes, Nahúm Gómez y Luis Loroña, entre otros.

Los Bajacalifornianos tuvieron una pretemporada muy fuerte que cerraron el pasado sábado ante el Mazatlán cayendo 3-1, pero en un duelo que esperan les haya servido.

Tanto el Atlante como La Paz saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar el primer golpe en este arranque. En los pronósticos los Potros de Hierro son amplios favoritos, pero no deben confiarse de un equipo que no sabemos muy bien que esperar. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Atlante vs La Paz.

