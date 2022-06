Borja Mayoral y una anécdota con Cristiano Ronaldo que terminó en lección

Noticias

Borja Mayoral estuvo algunas temporadas en el primer equipo del Real Madrid. Aquel equipo dónde se encontraban estrellas como Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos, Sergio Ramos, y entre otros…

Actualmente el delantero se encuentra en el Getafe, cedido por la Roma de Italia, sin embargo, en entrevista con ‘Relevo’, el futbolista de 25 años habló de lo que fue su paso por el Real Madrid y contó una anécdota con Cristiano Ronaldo.

El español desveló que llegó tarde a una convocatoria cuándo era más joven y el portugués lo ‘regañó’.

«Iba convocado y llegué tarde. Estaba sudando, no podía y me monté en el autobús. Nadie me dijo nada. Llegué creo que cuatro minutos tardes y llegamos a la residencia y me coge Cristiano y me dice: ‘Borja, tú no puedes llegar tarde. Tú eres muy joven, ahora no puedes llegar tarde«, djo.

CR7 después le pidió que fuese como él: «Yo siempre estoy 30 o 40 minutos antes. Tú deberías estar una hora antes, no puedes llegar tarde, ¿sabes?’ y desde que me dijo eso no he vuelto a llegar tarde«, terminó de contar Borja.

Nuestro invitado de ayer nos hizo una confesión… 🤭



Cristiano Ronaldo le dijo una vez unas palabras que nunca olvidará. @Mayoral_Borja nos lo cuenta de primera mano. pic.twitter.com/OkLO0uiXaV — Relevo (@relevo) June 29, 2022

Last modified: junio 29, 2022

Etiquetas: Borja Mayoral