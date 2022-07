[Vídeo] Ganador, Resumen y Repetición Israel Adesanya vs Jared Cannonier UFC 276

UFC

Israel Adesanya defendió su campeonato de peso mediano de UFC una vez más con una victoria por decisión unánime sobre Jared Cannonier en el evento principal de UFC 276 de T-Mobile Arena en Las Vegas el sábado.

Adesanya tiene como objetivo montar un espectáculo y comenzó las cosas incluso antes de entrar en la jaula. Canalizó al Undertaker para su salida a la jaula:

Una vez que sonó la campana de apertura, Adesanya se puso manos a la obra. Su plan de juego de la primera ronda estaba lleno de patadas a las piernas, pero también presentaba algunas combinaciones. Mientras tanto, Cannonier dudaba en comprometerse con algo significativo.

A medida que la pelea avanzaba hacia el segundo asalto, la lucha de Canonnier para cerrar la distancia y montar una ofensiva fue más pronunciada. Adesanya comenzó a separarlo del rango con golpes fuertes y patadas en las piernas.

Cannonier encontró cierto éxito en los rounds posteriores en el clinch. Supo neutralizar la ventaja del campeón en el juego de golpes, poniendo fea la pelea.

La estrategia no convirtió a Cannonier en un favorito de los fanáticos:

En última instancia, tampoco lo ayudó a levantar la mano. El golpe limpio de Adesanya fue suficiente para ganarle el visto bueno a los ojos de los jueces.

El control mortal de Adesanya sobre la corona de peso mediano no parece estar disminuyendo. El peleador de 32 años ahora ha defendido el cinturón cinco veces contra algunos de los mejores que la categoría de peso tiene para ofrecer, incluidos Robert Whittaker, Paulo Costa y Yoel Romero.

El campeón señaló que está desesperado por nuevos retadores.

«Me gusta tener sangre nueva. Los dos últimos, el de (Marvin) Vettori me aburrió, el de Robert (Whittaker) que estaba esperando un poco y no me gustó de mi actuación», dijo Adesanya a los periodistas antes de la pelea. «Así que me gusta tener sangre nueva y me gusta estar a la altura de las circunstancias».

Tiene victorias sobre todos los que ingresaron a la noche entre los cinco primeros de la división, excepto Sean Strickland, dejando pocas opciones que presenten desafíos interesantes.

Esa sangre nueva en realidad podría provenir de un enemigo familiar en su próxima pelea. Alex Pereira solo tiene siete peleas de MMA en su currículum, pero hizo una gran declaración con una victoria sobre Strickland en la cartelera principal de UFC 276.

Pereira ha peleado contra Adesanya dos veces en kickboxing, derrotando a The Last Stylebender en ambas ocasiones.

Es bastante raro que un luchador no clasificado se propulse a una oportunidad por el título tan pronto, pero el hecho de que Adesanya haya limpiado la división combinado con la historia que comparten podría crear una excepción.

[Vídeo] Ganador, Resumen y Repetición Israel Adesanya vs Jared Cannonier UFC 276

