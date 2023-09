UFC 293: Israel Adesanya vs Sean Strickland EN VIVO Repetición Cobertura, Resultado, Ganador

UFC

Finalmente ha llegado el momento y el Evento Principal de UFC 293 que se llevará a cabo Sydney, Australia este sábado 9 de septiembre. Solo queda un enfrentamiento por resolver: cinco rounds para determinar un campeón en la división de peso mediano (185 libras). El campeón defensor y héroe de su país, Israel Adesanya, defenderá su cinturón contra la figura más polarizante de UFC, el número 5 del ranking, Sean Strickland.

Israel Adesanya (24-2) ha logrado un récord de 13-2 en UFC, manteniendo el cinturón de peso mediano en múltiples ocasiones y desafiando el cinturón de peso semipesado. Su última pelea fue una impresionante remontada en su enfrentamiento anterior con Alex Pereira. Adesanya se vengó reclamando el cinturón y ahora se enfrentará a un nuevo retador al que ha tenido en su punto de mira durante un tiempo. Israel Adesanya mide 6’4″ con un alcance de 80 pulgadas.

Sean Strickland (27-5) ha logrado un impresionante récord de 14-5 en UFC, considerando lo activo que ha estado durante los últimos cuatro años. Después de sufrir derrotas consecutivas contra Alex Pereira y Jared Cannonier, Strickland volvió a subirse al caballo y ganó dos peleas consecutivas en el evento principal contra Nassourdine Imavov y Abus Magomedov. Después de deshacerse de dos de los principales contendientes, Strickland finalmente tiene su oportunidad por el cinturón. Mide 6’1″ con un alcance de 76 pulgadas.

Israel Adesanya fácilmente podría haber rechazado esta pelea y esperar a un oponente más digno. Sin embargo, básicamente ha limpiado la división y, aunque Imavov y Magomedov parecían futuros contendientes, Sean Strickland les facilitó el trabajo. Adesanya acepta esta pelea simplemente porque es un competidor y quiere ser el campeón más activo del roster. Todo el respeto para él porque sabe que será el luchador mucho más hábil en esta pelea. Su reciente victoria sobre Alex Pereira fue una actuación sobresaliente de todos los tiempos y ciertamente está consolidando su legado como el mejor de todos los tiempos en peso mediano. Israel Adesanya tiene aquí una gran oportunidad de dar un espectáculo y demostrar por qué es el delantero más talentoso del mundo.

Para ganar esta pelea, Adesanya simplemente tiene que mantener la compostura y no caer en ninguno de los trucos de Strickland ni en las provocaciones dentro de la jaula. Adesanya es un maestro de la paciencia cuando se trata de sus golpes, así que no se sorprenda si utiliza una gran cantidad de movimientos de cabeza para incitar a Strickland a lanzarse hacia adelante. Debería intentar cortar las piernas de Strickland para frenar su movimiento hacia adelante. Considerando todo, si Adesanya puede mantenerse limpio y luchar con libertad, no hay razón para que no gane esta pelea.

Por su parte, Sean Strickland se ha hecho un nombre por ser uno de los luchadores más preparados del roster. Está dispuesto a enfrentarse a cualquier oponente y pelear contra cualquiera que UFC le ponga enfrente. Ha dicho en numerosas ocasiones que es un «hombre de la compañía» desde el principio hasta el final y que esta es la mayor oportunidad de su vida. Strickland sabe que es superado en esta pelea, pero para él se trata más del día de pago que de cualquier otra cosa. Con eso en mente, Strickland no tiene mucho que perder y puede dejar de lado la precaución al tratar de ganar esta pelea. Los riesgos son mayores que nunca con un delantero preciso como Adesanya, pero tendrá que venderse varias veces si quiere tener una oportunidad.

La mayor fortaleza de Sean Strickland es que realmente no le importa recibir golpes durante toda la pelea simplemente porque le gusta la sensación. En el tercer asalto, la mayoría de sus oponentes se preguntan cómo sigue presionando hacia adelante y lanzando tantos golpes. Para vencer a Adesanya, Strickland debería buscar acortar la distancia y mantener la pelea a corta distancia. No puede permitir que Adesanya encuentre un rango cómodo de kickboxing, así que esperamos que Strickland presione la acción y se enfrente al campeón.

Habrá una gran disparidad en tamaño y habilidad de golpeo cuando estos dos entren a la jaula. Sean Strickland confía en su capacidad para pelear, pero es cuestionable cuántos golpes limpios puede resistir de Adesanya antes de retirarse. Aun así, nunca puedes descartar a Strickland y esperamos que él también conecte algunos golpes limpios al campeón. Aún así, nuestra predicción se inclina hacia Israel Adesanya mientras avanza hacia una cómoda victoria. Para hacerlo más divertido, consideremos su victoria por sumisión mientras busca agregar otro logro a su currículum.

Predicción: Israel Adesanya

