UFC 293 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Strickland en Directo?

Es hora de otro viaje a Australia ya que UFC 293: Adesanya vs. Strickland despegará este sábado 9 de septiembre desde el Qudos Bank Arena en Sydney, Australia. El título de peso mediano de la UFC estará en juego cuando el campeón, Israel Adesanya, defienda su cinturón contra el siempre impetuoso Sean Strickland. La cartelera puede que tenga poca relevancia, pero está repleta de luchadores de acción australianos que deberían mantener a la multitud completamente entretenida.

Justo cuando parecía que Dricus Du Plessis era el siguiente en la fila para tener una oportunidad por el título de las 185 libras, Sean Strickland se lanzó para intentar conseguir el cinturón. Strickland tiene un récord de 2-2 en sus últimas cuatro apariciones, y esas dos victorias se produjeron ante una competencia dura, pero no entre los cinco primeros. ¿Es Sean el que más merece una oportunidad por el título en el peso mediano? No, pero aunque su agenda puede no estar ahí, la destreza de su charla basura sí lo está. Strickland prácticamente logró llegar a esta pelea, y la conferencia de prensa previa a la pelea podría hacer que todo valiera la pena.

Para el evento co-principal de UFC 293, el propio Tai Tuivasa de Sydney intentará volver a la columna de victorias después de dos derrotas consecutivas, enfrentándose a un atacante de rango como Alexander Volkov. Tai es pura acción, todo el tiempo, por lo que existe una gran posibilidad de que esta pelea no llegue a las tarjetas de puntuación. En cuanto al ruso, Volkov ha conseguido nocauts en el primer asalto en sus dos últimas apariciones. Primero derrotó a Jairzinho Rozenstruik y luego a Alexandr Romanov. Esta es una pelea un tanto inusual, pero me alegra que esté sucediendo.

Hora y Canal UFC 293

Fecha: sábado 9 de septiembre

Primeras Preliminares: 3 p.m PT / 6 p.m. ET en Estados Unidos. 4 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ PPV en Estados Unidos. Fox Premium en México. Star+ en el resto de Latinoamérica (Excepto Chile).

Cartelera completa UFC 293

Cartelera principal:

Israel Adesanya vs. Sean Strickland: Título de peso mediano

Tai Tuivasa vs. Alexander Volkov: Peso pesado

Manel Kape vs. Felipe dos Santos: Peso mosca

Justin Tafa vs. Austen Lane: Peso pesado

Tyson Pedro vs. Anton Turkalj: Peso semipesado

Cartelera preliminar:

Carlos Ulberg vs. Da Un Jung: Peso semipesado

Jack Jenkins vs. Chepe Mariscal: Peso pluma

Jamie Mullarkey vs. John Makdessi: Peso ligero

Nasrat Haqparast vs. Landon Quiñones: Peso ligero

Cartelera primeras preliminares:

Blood Diamond vs Charlie Radtke: Peso welter

Shane Young vs Gabriel Miranda: Peso pluma

Kevin Jousset vs Kiefer Crosbie: Peso Pesado

Cómo ver UFC 293: Adesanya vs Strickland

En los Estados Unidos, las preliminares de la UFC 293 se podrán ver por ESPN, a partir de las 6:00 p.m. ET, se transmitirá también por ESPN+ en inglés y español, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN+, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 293 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 293 es de 79,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 124,98 dólares por UFC 293 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 20 por ciento.

En Canadá la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Fox Premium, mientras que en Latinoamérica se podrá ver de manera exclusiva por Star+.

UFC 293 en VIVO

Israel Adesanya es un gran favorito en el evento principal de UFC 293. Para aquellos que creen que hay una sorpresa en juego, Strickland se puede encontrar con probabilidades de +425.

De lo contrario, existen probabilidades decentes sobre el método de victoria en esta pelea ya que Adesanya bien podría liquidar la obra por la vía rápida.

Al concluir con la función los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones, los ganadores de la noche y todos los resultados desde Australia.

