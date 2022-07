¿Se queda o se va?: Christophe Galtier, entrenador del PSG, habló sobre Neymar

Ligue 1 Noticias

Este martes se presentaron movimientos dentro del París Saint-Germain; dejó de ser entrenador Mauricio Pochettino y horas después fue anunciado Cristophe Galtier como su reemplazo. El estratega francés fue prsentado ante los medios dónde habló de diferentes temas referentes al club y también se refirió al futuro inmediato de Neymar Jr.

«Soy consciente de este reto, sé a lo que me enfrento y me siento capaz. Pero solo es muy complicado. Juntos somos más fuertes. Juanco me habló Luis Campos de este proyecto, no tardé en decidirme. Lo afronto con una gran determinación. Es normal que haya muchas expectativas«, empezó diciendo el DY.

«Hay que ganar y jugar bien. Voy a tener a jugadores de un nivel enorme. Este equipo tiene la posesión y tiene que tener equilibrio, pero no se va a parecer a lo que he hecho en otros equipos, porque tengo otro grupo», dijo en referencia al estilo de juego.

Sobre el futuro de Neymar: «Es un jugador de clase mundial. ¿Qué entrenador no va a querer tener a ese jugador en su equipo? Luego hay que tener equilibrio, pero tengo claro lo que quiero de él y seguro que se queda con nosotros porque queremos a los mejores».

¿Keylor Navas o Gianluigi Donnarumma?: «Tengo que hablar con los dos. Puede haber un uno y un dos, y cambiar a lo largo de la temporada».

Last modified: julio 5, 2022

Etiquetas: Cristophe Galtier