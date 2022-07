Gran Premio de Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1 2022

Formula 1

Con la temporada a punto de detenerse en forma de las tan esperadas vacaciones de verano, todos los ojos están fijos en las dos carreras que tenemos por delante: el Gran Premio de Francia seguido de la acción en Hungría.

Pero mientras la Fórmula 1 se detiene en la tierra que se cree que es el lugar de nacimiento del automovilismo, con el primer evento registrado el 22 de julio de 1894, para lo que se espera sea un nueva batalla entre Red Bull y Ferrari, así como de Max Verstappen con Charles Leclerc luchando por la cima del campeonato mundial y a un Checo Pérez esperando algún error de los punteros.

Hora y Canal Gran Premio de Francia

Sede: Circuito Paul Ricard, Le Castellet, Provenza-Alpes-Costa Azul, Francia

Hora: 3:00 pm de Europa. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports 3 y Fox Premium en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Francia en VIVO

Ferrari tiene una pequeña ventaja sobre Red Bull en la parrilla de salida del Gran Premio de Francia, pero el equipo de Charles Leclerc tendrá que luchar más para mantener al ganador de la pole al frente de la carrera del domingo.

Leclerc consiguió la pole position el sábado gracias a la ayuda de Carlos Sainz. Leclerc usó la estela del auto de Sainz para obtener una ventaja en la segunda mitad de la pista y producir un tiempo de vuelta más rápido que los dos Red Bulls.

Ferrari utilizó esa estrategia porque Sainz incurrió en una penalización en la parrilla debido a los reemplazos realizados en partes de su unidad de potencia. Sainz optó por ayudar a su compañero de equipo a ganar la pole el sábado porque su posición en la clasificación no importaba.

El dúo de Red Bull de Max Verstappen y Sergio Pérez comenzará segundo y tercero, respectivamente, y se espera que ejerzan presión sobre Leclerc desde el principio.

Red Bull debería tener la ventaja a lo largo de la carrera porque puede atacar a Leclerc con dos pilotos y potencialmente dos estrategias diferentes para conseguir el primer lugar.

Sainz y Kevin Magnussen comenzarán en la última fila, pero ambos pilotos tienen mucho potencial para ascender en la parrilla. Sainz tiene uno de los motores más rápidos a su disposición y Magnussen demostró tener un ritmo en la calificación que podría impulsarlo en la parrilla.

Foto: @F1

La mayor parte de la atención del domingo se centrará en el actual duelo por el título Ferrari-Red Bull, pero podría haber mucha acción en el mediocampo.

McLaren llegó a Le Castellet con mejoras en sus autos y ambos pilotos superaron a sus contrapartes alpinas. McLaren y Alpine ingresan al fin de semana empatados en el cuarto lugar en puntos de constructores con 81.

¿Cómo atacará Red Bull a Charles Leclerc?

Ferrari ganó la batalla de clasificación con Red Bull, pero puede que le cueste ganar el fin de semana en el Circuito Paul Ricard.

Ferrari aprovechó la salida de Sainz desde la parte trasera para catapultar a Leclerc al primer puesto de la parrilla. La idea detrás es que Leclerc puede tener la salida más rápida y adelantarse a los autos de Red Bull en la primera vuelta.

La historia reciente en Francia sugiere que fue la decisión correcta. Cada uno de los últimos tres ganadores en Le Castellet ha venido desde la pole. Lewis Hamilton ganó en 2018 y 2019 y Max Verstappen ocupó el primer lugar en 2021. Hubo una brecha de una década entre carreras en Francia antes de la victoria de Hamilton en 2018.

La pole position no le garantiza a Leclerc una victoria, pero al menos lo coloca en el mejor lugar posible para lidiar con lo que sea que Red Bull le arroje a Ferrari.

La primera estrategia de Red Bull será que Verstappen supere a Leclerc en la primera vuelta. Verstappen estaba tres centésimas de segundo detrás de Leclerc en la última ronda de clasificación, pero eso fue con Sainz remolcando a Leclerc a lo largo de parte del recorrido.

Red Bull tiene la velocidad para igualar a Ferrari y eso podría darle a Verstappen la confianza para superar a Leclerc desde el principio. Eso probablemente alejaría a Ferrari de su principal estrategia de carrera.

Si Leclerc frena a Verstappen, Red Bull podría esperar en segundo y tercer lugar con el actual campeón mundial y Sergio Pérez. Red Bull puede tratar de igualar el ritmo de Ferrari más adelante en la carrera, o podría usar una estrategia de boxes alternativa para tener llantas más frescas que Ferrari.

Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que Ferrari se autodestruya y entregue la carrera a Red Bull. La temporada de Ferrari ha estado plagada de una mala estrategia en boxes que le ha costado victorias en carreras y percances de motor a Leclerc. Sainz se retiró del Gran Premio de Austria hace dos semanas porque su motor explotó durante la carrera.

Ferrari podría dejar atrás sus problemas internos y correr una carrera fuerte, pero no importa cuán fuerte parezca, necesita defenderse no de uno, sino de dos Red Bulls fuertes detrás de Leclerc durante 53 vueltas.

Last modified: julio 23, 2022

Etiquetas: Charles Leclerc