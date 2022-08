«Es un fracaso de 50 años»: Pochettino carga contra el PSG

Ligue 1 Noticias

Mauricio Pochettino dejó de ser entrenador del París Saint-Germain hace apenas unas semanas, y en entrevista con ‘Infobae’ ya ha cargado contra el equipo parisino.

«Ahora estoy tranquilo, asumiendo las circunstancias que nos tocaron vivir. Todo se terminó bastante tarde. Estuvimos firmando la rescisión del contrato un día antes de comenzar la pretemporada, entre el 3 y el 4 de julio, y está claro que en este momento está difícil porque están todos los proyectos cerrados, así que ahora me estoy adaptando a la nueva circunstancia», empezó.

¿Fracasó en el PSG?: «En el aspecto deportivo hemos ganado la Copa, la Supercopa y la Liga en el año y medio, pero bueno, está claro que el proyecto del PSG pasa por ganar la Champions y todo lo que no sea ganar la Champions siempre se puede pensar que ha sido un fracaso”.

«Es un fracaso de cincuenta años. No sólo de la última temporada, porque el PSG, sobre todo en los últimos diez, once años, con la llegada de los nuevos propietarios, tiene como objetivo ganar la Champions y yo creo que se va a conseguir porque los recursos están ahí, pero a veces en el fútbol no es como uno piensa lo que puede ser, sino que hay factores que no se pueden controlar, pero insistiendo año tras año, PSG seguro que va a poder lograr el sueño de ganar una Champions”, añadió.

Last modified: agosto 1, 2022

Etiquetas: Ligue 1