Written by: abril 27, 2026 Copas Internacionales

PSG vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Semifinales Champions League 2025-26

PSG vs Bayern Múnich

La UEFA Champions League entra en su fase más decisiva con un duelo de gigantes. Este martes, el Parque de los Príncipes será testigo del choque entre el Paris Saint-Germain y el FC Bayern Múnich, en una semifinal que muchos consideran una final adelantada.

Ambos clubes tienen un solo objetivo: levantar la Orejona. Y este primer capítulo puede marcar el rumbo de toda la eliminatoria.

PSG, en busca de hacer historia

El equipo dirigido por Luis Enrique atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada.

Tras eliminar con autoridad al Liverpool FC, los parisinos están a un paso de alcanzar una marca histórica en la competición.

Uno de los nombres clave es Ousmane Dembélé, quien vive un gran momento ofensivo y será fundamental para romper la defensa alemana.

Además, el PSG llega con confianza tras dominar la Ligue 1, donde prácticamente tienen asegurado el título.

Bayern Múnich, una máquina imparable

Del otro lado, el Bayern Múnich de Vincent Kompany llega como uno de los equipos más en forma de Europa.

Los bávaros acumulan nueve victorias consecutivas en todas las competiciones y vienen de dejar fuera al Real Madrid CF en una serie espectacular.

Además, ya saben lo que es ganar en París esta temporada, lo que les da una ventaja psicológica importante.

Su capacidad ofensiva quedó demostrada en su última remontada en Bundesliga, confirmando que nunca se les puede dar por vencidos.

Claves del partido

  • Poder ofensivo: ambos equipos cuentan con ataques de élite.
  • Momento anímico: PSG llega confiado, pero Bayern viene en modo imparable.
  • Experiencia europea: los alemanes suelen crecer en instancias decisivas.

Pronóstico PSG vs Bayern Múnich

Todo apunta a un partido abierto, con ritmo alto y múltiples oportunidades de gol.

El talento ofensivo de ambos equipos podría regalarnos uno de los mejores partidos del torneo.

Pronóstico: empate 2-2.

Un resultado que dejaría todo abierto para la vuelta en Alemania.

¿Quién dará el golpe rumbo a la final? ¿Cuál es tu pronóstico?

Etiquetas: , , , , Last modified: abril 27, 2026
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