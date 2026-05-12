Lens vs PSG EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 29 Ligue 1 2025-26

Ligue 1

¡Día de campeonato en Francia! Este miércoles el PSG puede levantar su quinto título consecutivo de la Ligue 1, pero tiene que meterse a una de las aduanas más difíciles de toda Europa: el Stade Bollaert-Delelis del Lens. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

La situación es clara: al PSG de Luis Enrique le basta con un empate para ser campeón matemáticamente, aunque realmente parece todo definido, al estar 6 puntos arriba de su rival con 2 jornadas por disputarse, pero lo realmente definitivo es la diferencia de goles con un +15, sin embargo el Lens no querrá que le festejen en su propia casa.

El Lens ha sido una fortaleza este año. Han ganado 13 de sus últimos 14 partidos como locales y no se quedan sin anotar en casa desde que empezó el torneo. Además, no pierden un partido de liga en mayo en su estadio desde hace cinco años. Saben que tienen el fútbol para posponer la fiesta de París.

Por su parte, el PSG viene de ganarle por la mínima al Brest con un gol agónico de Désiré Doué, además llega en modo finalista de Champions, con una defensa de hierro que no ha recibido gol en sus últimas tres visitas. Sin embargo, hay un dato que te puede interesar para tus picks: este año, el PSG ha perdido todos sus partidos en los que ha empezado concediendo el primer gol.

Históricamente, los parisinos dominan con siete victorias seguidas sobre el Lens, pero con el título en juego y un estadio que va a ser una caldera, ¡cualquier cosa puede pasar!

¿Tendremos campeón este miércoles o el Lens alarga la agonía hasta la última jornada?

Nuestro pronóstico: El PSG podría continuar con sus rotaciones y el Lens en casa es fuerte, aun así creemos que terminarán con un empate que definirá todo. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 12, 2026