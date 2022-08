Dani Alves volvió a hablar de su salida del Barcelona

Fútbol Mexicano Noticias

Dani Alves y el FC Barcelona se verán nuevamente las caras después de varios meses. Recordemos que el lateral brasileño salió del club azulgrana luego de que este no le renovara el contrato.

Este domingo se disputará el el Trofeo Joan Gamper entre el FC Barcelona y el Pumas de México en el Spotify Camp Nou. Alves, en la previa, habló para ‘TUDN’ y se refirió nuevamente a su salida del cuadro catalán.

«Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez. Esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato. ¿Qué sucede? Nada, ‘ciao’. No esperaba mucho más. Al fin y al cabo firmé por seis meses y los cumplí», indicó Alves.

«La vida me regala el derecho de venir a jugar con Pumas, y jugar en el Camp Nou para despedirme«, aseguró el jugador brasileño.

Last modified: agosto 3, 2022

Etiquetas: Barcelona