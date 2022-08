[Vídeo] ¿Qué pasa si Leo Messi lo alcanza en títulos?: Dani Alves respondió

Noticias

Este fin de semana el FC Barcelona y el Pumas UNAM se verán las caras por el Trofeo Joan Gamper en el estadio Spotify Camp Nou. Dani Alves, lateral del equipo méxicano, volverá a estar la que fue su casa por muchos años.

En la previa, el futbolista brasileño ha sido preguntado sobre varios temas. David Bernabeu, periodista de ‘Sport’, le comentó que: «Dani, Leo está a dos titulos…»

A lo que Dani sonrrío y respondió de una manera bastante peculiar: «Si me pasa Messi no es ninguna novedad, lo sería si me pasara otro. ¿Quién te pasó, Messi? Vale, nada que hablar».

– Pregunta @DBR8 : "Dani, Leo está a dos titulos…"

– Responde @DaniAlvesD2 : "Si me pasa Messi no es ninguna novedad, lo sería si me pasara otro. ¿Quién te pasó, Messi? Vale, nada que hablar😛"@JijantesFC pic.twitter.com/GpvWd39Opi — Juli Claramunt (@juliclaramunt) August 5, 2022

Dani también referirió nuevamente a su salida del Barcelona, y aseguró no estar molesto. «¿Salir del Barcelona? No estoy molesto, aunque me hubiera gustado que me informaran antes, pero aun así estoy eternamente agradecido con Xavi y con Laporta».

