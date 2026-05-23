Valencia vs Barcelona EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 38 LaLiga 2025-26

Ligas Europeas

El telón de LaLiga 2025-26 cae este fin de semana con un duelo lleno de tensión, fiesta y objetivos completamente distintos. El Valencia CF recibe al campeón FC Barcelona en Mestalla, en un partido donde los locales se juegan la temporada entera y los culés quieren cerrar el año reafirmando su dominio absoluto.

El equipo de Hansi Flick ya conquistó el campeonato tras una campaña espectacular de 94 puntos, pero enfrente tendrá a un Valencia desesperado por alcanzar puestos europeos en la última jornada.

Valencia sueña con Europa en una noche decisiva

El conjunto Che llega motivado después de protagonizar uno de los partidos más espectaculares de la jornada pasada, derrotando 4-3 a la Real Sociedad en un auténtico festival ofensivo.

Gracias a ese resultado, el Valencia CF mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a la próxima Conference League. La diferencia es mínima y los tres puntos en Mestalla son prácticamente obligatorios si quieren cumplir el objetivo europeo.

El problema para los valencianistas es que enfrente tendrán a un rival que se les ha complicado muchísimo en los últimos años. El Valencia acumula doce partidos consecutivos sin poder derrotar al Barcelona, una estadística que refleja la enorme diferencia competitiva reciente entre ambos clubes.

Barcelona quiere cerrar la temporada como campeón dominante

Aunque el título ya está asegurado, el FC Barcelona no quiere bajar la intensidad en el cierre de temporada.

Los blaugranas vienen de imponerse 3-1 al Real Betis y buscan terminar el campeonato enviando un último mensaje de autoridad antes de enfocarse de lleno en el mercado de fichajes y la planeación del próximo curso.

Además, este encuentro podría representar la despedida de algunos jugadores importantes, por lo que el equipo catalán intentará regalarle otra alegría a su afición y mantener la imagen de campeón dominante que construyó durante toda la campaña.

Mestalla promete un cierre lleno de emociones

El contexto convierte este partido en uno de los más atractivos de la última jornada de LaLiga. Por un lado, un Valencia obligado a arriesgar y buscar el triunfo desde el inicio. Por el otro, un Barcelona sin presión, pero con la calidad suficiente para castigar cualquier error.

Todo apunta a un duelo abierto, intenso y con oportunidades de gol en ambas porterías.

Pronóstico Valencia vs Barcelona

El Valencia tiene urgencia y jugará con el apoyo de Mestalla, pero el Barcelona ha demostrado durante toda la temporada que sabe competir incluso sin presión en la tabla.

La calidad individual, la dinámica colectiva y el momento futbolístico siguen favoreciendo claramente al campeón español.

Nuestro pronóstico:

El FC Barcelona derrotará 2-1 al Valencia CF para cerrar la temporada con otra victoria de autoridad.

¿Cuál es tu pronóstico para el último partido de LaLiga en Mestalla?

Last modified: mayo 23, 2026