Barcelona vs Lyon EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

La élite del fútbol femenil mundial se paraliza este sábado con una final soñada en la UEFA Women’s Champions League. El poderoso FC Barcelona Femení se enfrenta al histórico Olympique Lyonnais Féminin en Oslo, en un duelo que reúne a las dos mayores potencias de la última década.

Las blaugranas buscan conquistar su cuarta corona europea y confirmar su dominio absoluto en el continente, mientras que el conjunto francés quiere recuperar el trono perdido y extender su legado como el club más ganador en la historia del torneo.

Barcelona vs Lyon Femenino: así llegan a la gran final

El equipo dirigido por Pere Romeu llega con sed de revancha y con la presión de demostrar que sigue siendo el referente mundial del fútbol femenil. Después de dejar escapar el título europeo la temporada pasada, el Barça quiere volver a tocar la gloria con una generación llena de talento y experiencia.

La gran noticia para las culés es el regreso de Caroline Graham Hansen, quien podrá disputar la final en su país natal. Además, Aitana Bonmatí apunta a tener minutos importantes tras recuperarse de una fractura que la tuvo alejada de las canchas durante semanas.

Otro de los focos estará sobre Ewa Pajor, quien busca romper la mala fortuna que la ha perseguido en finales europeas, luego de perder cinco definiciones consecutivas de Champions League.

Del otro lado aparece un gigante histórico. El Lyon de Jonatan Giráldez llega motivado tras perder la última final precisamente contra el Barcelona. El técnico español conoce perfectamente al conjunto blaugrana, ya que fue uno de los arquitectos de la época dorada del club catalán, y eso podría convertirse en un factor clave tácticamente.

Las francesas cuentan con una de las futbolistas más desequilibrantes del torneo: Melchie Dumornay, quien atraviesa un momento espectacular y será una de las grandes amenazas ofensivas. Sin embargo, el Lyon tendrá una ausencia muy sensible con la lesión de Kadidiatou Diani.

Una rivalidad que ya marcó época en Europa

Este enfrentamiento ya se convirtió en un clásico moderno del fútbol femenil europeo. Lyon dominó el continente durante años con sus ocho títulos continentales, pero el Barcelona ha ido cerrando la brecha hasta convertirse en el nuevo referente competitivo.

La última final entre ambos terminó con triunfo blaugrana por 2-0, resultado que todavía duele en Francia y que convierte esta nueva edición en una auténtica revancha deportiva.

Además del talento individual, esta final enfrenta dos estilos completamente distintos: la posesión y presión alta del Barça contra la experiencia, contundencia y capacidad táctica del Lyon.

Pronóstico Barcelona vs Lyon Femenino

Todo apunta a una final sumamente cerrada y emocionante en Oslo. El Lyon tiene experiencia de sobra y una plantilla diseñada para este tipo de escenarios, pero el momento futbolístico del Barcelona parece ligeramente superior.

El regreso de piezas importantes y el hambre de revancha podrían marcar la diferencia para las blaugranas en una noche histórica.

Nuestro pronóstico:

El FC Barcelona Femení se impondrá 2-1 al Olympique Lyonnais Féminin y levantará nuevamente la Champions League Femenina.

¿Cuál es tu pronóstico para la gran final en Oslo?

Last modified: mayo 22, 2026