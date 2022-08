Fortuna Sittard vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eredivisie 2022-23

Eredivisie

Arrancan las emociones de la Eredivisie 2022-2023 en los Países Bajos este sábado 6 de agosto con un gran partido donde el Fortuna Sittard buscará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa al recibir a un Ajax que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Wagner & Partners Stadion.

Hora y Canal Fortuna Sittard vs Ajax

Sede: Fortuna Sittard Stadion, Sittard, Limburgo, Países Bajos

Hora: 4:30 pm de Países Bajos. 8:30 am de Centroamérica. 9:30 am de México. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Fortuna Sittard vs Ajax en VIVO

El cuadro del Fortuna Sittard arranca esta nueva campaña con la mente puesta en la salvación tras la milagrosa permanencia en la temporada pasada donde se quedaron a un punto de tener que irse al Playoffs por el descenso y a 2 de descender directo, así que en casa deben hacerse fuertes.

El Fortuna tuvo una fuerte pretemporada destacando su empate 3-3 ante el Shakhtar el pasado 22 de julio, antes habían igualado 1-1 ante el Leuven y Bochum.

Por su parte, el Ajax empieza esta temporada con la misión de levantar el título de nueva cuenta al ser el vigente campeón. Ha levantado mucha expectativa en México con la llegada de Jorge Sánchez, así como la permanencia de Edson Álvarez.

Ajacieden arrancó la temporada el sábado pasado con una amarga derrota 5-3 ante el PSV en la Supercopa de Holanda, por lo que tienen que dejar eso atrás cuanto antes.

Tanto el Fortuna Sittard como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita empezar la campaña con el pie derecho, aunque en los pronósticos el Ajacieden es claro favorito por el poder de su plantel, sin embargo los locales saben que si hay una oportunidad de sorprender es este sábado. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Fortuna Sittard vs Ajax.

