Everton vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2022-23

Premier League 2022-2023

Buen partido tendremos este sábado 6 de agosto siguiendo con la jornada inaugural de la Premier League 2022-2023, cuando el Everton haga su debut en casa con la misión de sumar sus primeros puntos, pero tendrán que recibir a un Chelsea que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Goodison Park.

Hora y Canal Everton vs Chelsea

Sede: Goodison Park, Liverpool, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido. 10:30 am de Centroamérica. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: NBC Sports en Estados Unidos. SKY Sports en Inglaterra y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Paramount+ en México.

Everton vs Chelsea en VIVO

El cuadro del Everton arranca esta nueva temporada de la mano de Frank Lampard con la misión de pelear lejos de la zona de descenso donde han estado luchando dn los últimos años, sin embargo sufrieron la dura baja de Richarlison.

The Toffees tuvo una fuerte pretemporada cerrando el pasado viernes 29 de julio goleando 3-0 al Dinamo de Kiev, antes habían vencido 4-2 al Blackpool.

Por su parte, el Chelsea arranca una nueva era tras la venta del club de Roman Abramovich, tendrán la misión de mantenerse como protagonistas y para ello han sumado buenos jugadores como Koulibaly, Raheem Sterling y Carney Chukwuemeka, aunque sufrieron la baja de Rudiger.

Los Blues tuvieron una gira por Estados Unidos cerrando con goleada 4-0 ante el Arsenal el pasado 23 de julio, mientras que su último choque de preparación fue el 29 de julio venciendo 3-1 al Udinese con goles de N’Kolo Kanté, Raheem Sterling y Mason Mount.

Tanto el Everton como el Chelsea saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza desde este arranque. En los pronósticos los Blues son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero The Toffees intentará salir, al menos, con el empate. AL concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Everton vs Chelsea.

Everton vs Chelsea EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Premier League 2022-23

Last modified: agosto 6, 2022

Etiquetas: Canal Everton vs Chelsea